Самым дорогим проданным объектом в октябре стал "МАК Экибастуз" Экономика 846 Эльмира Киргеева

Самым дорогим объектом в октябре стало ТОО "МАК Экибастуз", передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Самым дорогим объектом, проданным в октябре, является товарищество с ограниченной ответственностью "МАК Экибастуз" – 1,021 миллиарда тенге. Самые оживленные торги были по объекту "Казыгурт Юг", в которых приняло участие больше всего покупателей – 5, и число шагов в увеличении цены было 50. Оба объекта принадлежали АО "Қазақстан темір жолы", – сообщил председатель Комитета госимущества МФ РК Эдуард Утепов на брифинге в Службе центральной коммуникации при Президенте РК.



Основным видом деятельности проданных объектов является ремонт железнодорожного подвижного состава, путевой техники, железнодорожных кранов, изготовление запасных частей, промывка вагонов и спецконтейнеров.



По словам Утепова, на 2014 год определены на реализацию 295 объектов. Дополнительно акиматы, СПК и холдинги предложили на продажу еще 16 объектов. Из этих 311 объектов 20 – республиканской собственности, 132 – коммунальной, 80 – СПК и 79 – холдингов. На сегодня реализованы 82 объекта (республиканской собственности – 4, коммунальной – 35, СПК – 30, холдингов – 13).



"При стартовой цене в 3 миллиарда тенге цена продажи составила 4,6 миллиарда тенге, то есть более чем в полтора раза превысила стартовую. Средства от продажи распределились следующим образом: республиканский бюджет получит 326 миллионов тенге, областные – 380 миллионов тенге, холдинги – 3,6 миллиарда тенге, СПК – 277 миллионов тенге", – сказал глава комитета.



Напомним, акция по проведению приватизации и легализации стартовала 1 сентября 2014 года и продлится до 1 декабря 2015 года.

