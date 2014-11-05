Самым дорогим проданным объектом в октябре стал "МАК Экибастуз"

Экономика
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Эльмира Киргеева
Самым дорогим объектом в октябре стало ТОО "МАК Экибастуз", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Самым дорогим объектом, проданным в октябре, является товарищество с ограниченной ответственностью "МАК Экибастуз" – 1,021 миллиарда тенге. Самые оживленные торги были по объекту "Казыгурт Юг", в которых приняло участие больше всего покупателей – 5, и число шагов в увеличении цены было 50. Оба объекта принадлежали АО "Қазақстан темір жолы", – сообщил председатель Комитета госимущества МФ РК Эдуард Утепов на брифинге в Службе центральной коммуникации при Президенте РК.

Основным видом деятельности проданных объектов является ремонт железнодорожного подвижного состава, путевой техники, железнодорожных кранов, изготовление запасных частей, промывка вагонов и спецконтейнеров.

По словам Утепова, на 2014 год определены на реализацию 295 объектов. Дополнительно акиматы, СПК и холдинги предложили на продажу еще 16 объектов. Из этих 311 объектов 20 – республиканской собственности, 132 – коммунальной, 80 – СПК и 79 – холдингов. На сегодня реализованы 82 объекта (республиканской собственности – 4, коммунальной – 35, СПК – 30, холдингов – 13). 

"При стартовой цене в 3 миллиарда тенге цена продажи составила 4,6 миллиарда тенге, то есть более чем в полтора раза превысила стартовую. Средства от продажи распределились следующим образом: республиканский бюджет получит 326 миллионов тенге, областные – 380 миллионов тенге, холдинги – 3,6 миллиарда тенге, СПК – 277 миллионов тенге", – сказал глава комитета.

Напомним, акция по проведению приватизации и легализации стартовала 1 сентября 2014 года и продлится до 1 декабря 2015 года.

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