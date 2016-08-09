​Самым метким –дипломы и подарки

Турнир, посвященный памяти сотрудников подразделений антитеррора, стал традиционным. На этот раз в нем приняли участие спецподразделения из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана – всего 11 команд. Поздравив участников с завершением соревнований, заместитель председателя КНБ Казахстана – начальник службы «Арыстан» генерал-майор Ануар Садыкулов подчеркнул, что турнир проходил в обстановке открытости, взаимодействия и будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки снайперских подразделений дружественных стран.

В номинации «Командное первенство» заслуженной победы в упорной и бескомпромиссной борьбе добилась снайперская пара Федеральной службы охраны Российской Федерации, на втором месте – мастера одного выстрела службы «Арыстан» КНБ Казахстана, на третьем – мергены из Службы государственной охраны РК. В личном первенстве лучшие показатели у снайпера из ФСО России, казахстанские снайперы из службы «Арыстан» заняли второе и третье места. Победителям вручены дипломы и памятные подарки.

Руководители зарубежных команд и судейская бригада отметили возросший уровень боевой и физической подготовки казахстанских спецподразделений, четкую организацию соревнований. Были введены новые, более сложные упражнения. Такие как стрельба по движущимся мишеням в условиях ограниченной видимости (ночные стрельбы). Турнир проходил в гористой местности и в пустыне, что также требовало от стрелков мобилизации всех своих сил и умения поражать цели в любых условиях.

Выступавшие на церемонии награждения подчеркивали, что тактический полигон специального назначения службы «Арыстан» практически готов к проведению подобных соревнований континента и мировых турниров. Для участников был дан большой праздничный концерт.