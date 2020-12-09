Самый большой мост в Таразе на грани обрушения. Видео надломившейся конструкции сняли местные жители. По словам горожан, если не предпринять срочные меры, трагедии не избежать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Мост длиной в 315 метров в Таразе построили три года назад. Он считается самым крупным в регионе. На его строительство потрачено около 2 млрд тенге. Каждый день здесь проезжают больше 4 тысяч машин. Сооружение является единственным проездом, соединяющим микрорайоны с жилым массивом Дальняя Карасу. Теперь этот участок представляет реальную угрозу, считают местные жители. На мосту появилась 10-сантиметровая трещина. Это серьезно напугало водителей.
В акимате говорят, что по данному факту уже создали специальную группу, организовали проверку. Чиновники заверяют, что водителям нечего бояться. Потому как мост построен в соответствии с необходимыми требованиями.
"В этом месте есть два деформационных шва. На сегодняшний день из-за увеличения объемов этого шва идут работы по восстановлению битума. И то, что машины ездят по деформационному шву, – ничего страшного. Здесь нет никакой угрозы для водителей", – отметил заместитель акима Тараза Асхат Есеналиев.
Строить мост начали еще при СССР. В девяностые строительство заморозили, а затем возобновили за счет государства. В акимате рассказали, что подрядчик обязан ремонтировать сооружение еще 5 лет.