Самый большой мост в Таразе на грани обрушения

Общество
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Изображение: almaty.tv
Самый большой мост в Таразе на грани обрушения. Видео надломившейся конструкции сняли местные жители. По словам горожан, если не предпринять срочные меры, трагедии не избежать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.   

Мост длиной в 315 метров в Таразе построили три года назад. Он считается самым крупным в регионе. На его строительство потрачено около 2 млрд тенге. Каждый день здесь проезжают больше 4 тысяч машин. Сооружение является единственным проездом, соединяющим микрорайоны с жилым массивом Дальняя Карасу. Теперь этот участок представляет реальную угрозу, считают местные жители. На мосту появилась 10-сантиметровая трещина. Это серьезно напугало водителей.

В акимате говорят, что по данному факту уже создали специальную группу, организовали проверку. Чиновники заверяют, что водителям нечего бояться. Потому как мост построен в соответствии с необходимыми требованиями.

"В этом месте есть два деформационных шва. На сегодняшний день из-за увеличения объемов этого шва идут работы по восстановлению битума. И то, что машины ездят по деформационному шву, – ничего страшного. Здесь нет никакой угрозы для водителей", – отметил заместитель акима Тараза Асхат Есеналиев.

Строить мост начали еще при СССР. В девяностые строительство заморозили, а затем возобновили за счет государства. В акимате рассказали, что подрядчик обязан ремонтировать сооружение еще 5 лет. 


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