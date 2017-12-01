Самый быстрый 3D-принтер разработали в США

Технологии
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Американские ученые разработали самый быстрый в мире 3D-принтер, который работает в десять раз быстрее предшественников, сообщает korrespondent.net.

Инженеры изменили несколько механизмов внутри и около печатной головки, а также добавили лазер для ускоренного плавления пластикового сырья. В результате получился аппарат FastFFF, который может за несколько минут напечатать то, на что у обычного 3D-принтера уходит час.



Как отмечается, объем выпуска прототипа составляет 127 см3/ч, что примерно в семь раз выше, чем у коммерчески доступных моделей, а при максимальной скорости он достигает 282 см3/ч, что в 14 раз быстрее, чем печатают аналогичные принтеры в таком же разрешении.

Теперь у изобретателей появилась новая трудность, прежде чем они смогут окончательно заявить об успешности своего проекта – увеличение скорости процесса печати означает, что предыдущий слой не успевает полностью затвердеть, что может привести к искажению формы и ухудшению качества детали. Поэтому им предстоит придумать способ, как охладить слой. Впрочем, инженеры уверены, что им это удастся, пишет портал.

Ранее сообщалось, в США новый стартап планирует использовать 3D-принтеры для производства грузовых ракет, что удешевит их стоимость в 10 раз.

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