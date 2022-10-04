Самый читаемый и почитаемый

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Флора Левина, область Абай

В Семее в литературно-мемориальном музее Ф. Достоевского состоялся вечер «Достоевский на языках народов Казахстана».

По данным ЮНЕСКО, Достоевский до сих пор остается одним из самых читаемых писателей мира. Его произведения переведены более чем на 170 языков и оказали значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию. Переведен Достоевский и поч­ти на все языки народов, которые проживают сегодня в Казахстане. Значительная часть таких изданий есть в музейной библиотеке. Почти у каждой такой книги своя особая, интересная судьба. Например, литературно-мемориальный музей Достоевского вел переписку с Ния­зом Сыздыковым – известным казахстанским литератором, который перевел на казахский язык романы «Идиот» и «Братья Карамазовы».

«Последние 10 лет я посвятил Достоевскому. Что побудило?
Во-первых, подняв эту «переводчес­кую целину», мне хотелось отдать дань уважения гениальному человеку, который волею судьбы ходил по казахской земле, дышал нашим степным чистым воздухом, дружил с Чоканом Валихановым. Во-вторых, мне кажется, что казахский читатель созрел понять и воспринять Достоевского. Наконец, в-третьих, дерзнув переводить самого трудного и глубокого писателя, я решился показать огромные художественные возможности, таящиеся в недрах родного казахского языка», – писал Нияз Сыздыков в одном из своих писем в музей Достоевского.

В 2021 году дочь Нияза Сыздыкова – Зулея – передала в дар музею Достоевского книги своего отца, в том числе и переведенный на казахский язык роман «Братья Карамазовы».

Также в музее хранится и первое переводное издание Достоевского: символично, что зазвучал на казахском языке именно первый роман, написанный Федором Михайловичем, – «Бедные люди». Этот перевод был опубликован еще на латинской графике в 1935 году.

Интересна, а порой и трагична судьба и самих переводчиков. Например, самый известный переводчик произведений Достоевского на немецкий язык Светлана Гайер – дочь украинского репрессированного ученого, которая после оккупации Киева в 1944 году оказалась в Германии. Там она и прожила всю жизнь, посвятив ее переводам и исследованиям творчества писателя. А в Корее переводчикам пришлось дважды осваивать наследие классика мировой литературы. В силу политических обстоятельств на корейский Достоевского переводили с японского. И только в 1960-е годы сеульские переводчики занялись прямым переводом.

В ходе вечера благодаря участникам этнокультурных центров городского Дома дружбы фрагменты из произведений Достоевского читали на разных языках. Гости музея смогли услышать, как звучит «Преступление и наказание» на казахском и на татарском, «Дядюшкин сон» – на корейском, «Игрок» – на немецком, «Униженные и оскорбленные» – на узбекском и украинском.

– Я выбрала из нескольких казахстанских городов Семей именно потому, что узнала, что в этом городе жил Достоевский, чьими книгами я восхищаюсь. Услышать, как он звучит на разных языках, было очень интересно, – поделилась впечатлениями Эмма Ларсон, приехавшая в Семей из США по программе студенческого обмена.

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