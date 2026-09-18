Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании

Европа,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Благодаря этому строительству территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Новая территория появилась на южном побережье страны в рамках строительства Фемарнбельтского тоннеля под Балтийским морем.

Фемарнбельтский тоннель — автомобильный и железнодорожный тоннель длиной 18 километров, который после завершения строительства станет самым длинным сооружением такого типа в мире. Он соединит Данию и Германию и улучшит транспортное сообщение между континентальной Европой и Скандинавией.

Грунт, извлеченный со дна моря во время работ, использовали для создания искусственного острова площадью около 300 тысяч квадратных метров у побережья Редбюхавна. В дальнейшем его планируют превратить в природную рекреационную зону.

Государственная транспортная компания Sund & Bælt, отвечающая за реализацию проекта, заявила, что новая территория «станет уникальным местом для посетителей».

Новый 18-километровый  тоннель соединит Редбюхавн в Дании с Путтгарденом в Германии. Завершить его строительство планируется в 2029 году. Тоннель будет состоять из 89 бетонных элементов длиной 217 метров и массой около 73 тысяч тонн каждый. Их будут погружать в искусственно созданную траншею на морском дне и соединять между собой. Ожидается, что после открытия тоннеля поездка между Гамбургом и Копенгагеном по железной дороге займет около двух часов, а на автомобиле — немногим более часа. Это позволит сократить зависимость от авиаперелётов.

Намытую в рамках проекта территорию площадью 300 тысяч квадратных метров планируют благоустроить. Здесь появятся три пруда и растительность, способная выдерживать суровые условия прибрежного климата. На площадке также разместили грунт, извлеченный при строительстве завода для производства элементов тоннеля. Вместе с ним на новую территорию попали семена растений, которые, как надеются разработчики проекта, помогут естественным образом заселить будущий ландшафт.

 

#Дания #Германия #тоннель

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