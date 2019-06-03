Самый длинный стол на Рамазан внесли в Книгу рекордов Гиннесса

В мире
Самый длинный рамаданный стол, накрытый в Египте для 7 тыс. человек, официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил информационный портал Al-Youm al-Sabia, передает Tass.ru.   

В субботу в новой административной столице был организован массовый ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста). Длина стола, который трижды опоясал одну из центральных площадей города, составила 3 км, 189 м и 83 см. Таким образом, Страна пирамид смогла побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м.

Это уже второй рекорд Гиннесса для Египта за последние недели. В середине мая в стране был введен в строй самый широкий в мире подвесной мост: длина шестиполосного моста через Нил составляет 540 м, ширина – 67,36 м. Как отмечается, официальный сертификат о регистрации достижения передан Каиру в воскресенье.

Тем временем месяц священного для мусульман поста рамадан подходит к концу. Правоверные уже отметили Ночь предопределения – одну из самых важных и благословенных в году, когда, как принято считать, Всевышний принимает решения о судьбах людей с учетом благочестия верующих и выраженных в их молитвах просьб.

Арабские астрономы ожидают зарождения нового месяца шавваль, который ознаменует завершение рамадана. В Саудовской Аравии и ОАЭ объявлено, что 5 июня станет первым днем праздника розговенья Ид аль-Фитр, в то время как в Каире, который вступил в пост одновременно с большинством стран региона, начинают отмечать праздник уже 4 июня.

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
Аль-Фараби и геометрия будущего
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Определены новые подходы
Завершить уборку в срок
В Приаралье газифицировано еще одно село
Борьба за жизнь
Поединки без границ
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Симфония родных просторов
После отпуска тоже есть жизнь
Чтобы лето было счастливым
Когда кость превращается в холст...
Феномен или легенда?
Ошибки – это часть обучения
Импрессионисты кочевого мира
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Угольная шахта обрушилась в Пакистане
Масштабные лесные пожары бушуют в Турции
BTS отказались от участия в Grammy
Мощные наводнения обрушились на Индию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]