Самый длинный стол на Рамазан внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Самый длинный рамаданный стол, накрытый в Египте для 7 тыс. человек, официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил информационный портал Al-Youm al-Sabia, передает Tass.ru.
В субботу в новой административной столице был организован массовый ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста). Длина стола, который трижды опоясал одну из центральных площадей города, составила 3 км, 189 м и 83 см. Таким образом, Страна пирамид смогла побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м.
Это уже второй рекорд Гиннесса для Египта за последние недели. В середине мая в стране был введен в строй самый широкий в мире подвесной мост: длина шестиполосного моста через Нил составляет 540 м, ширина – 67,36 м. Как отмечается, официальный сертификат о регистрации достижения передан Каиру в воскресенье.
Тем временем месяц священного для мусульман поста рамадан подходит к концу. Правоверные уже отметили Ночь предопределения – одну из самых важных и благословенных в году, когда, как принято считать, Всевышний принимает решения о судьбах людей с учетом благочестия верующих и выраженных в их молитвах просьб.
Арабские астрономы ожидают зарождения нового месяца шавваль, который ознаменует завершение рамадана. В Саудовской Аравии и ОАЭ объявлено, что 5 июня станет первым днем праздника розговенья Ид аль-Фитр, в то время как в Каире, который вступил в пост одновременно с большинством стран региона, начинают отмечать праздник уже 4 июня.
В субботу в новой административной столице был организован массовый ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста). Длина стола, который трижды опоясал одну из центральных площадей города, составила 3 км, 189 м и 83 см. Таким образом, Страна пирамид смогла побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м.
Это уже второй рекорд Гиннесса для Египта за последние недели. В середине мая в стране был введен в строй самый широкий в мире подвесной мост: длина шестиполосного моста через Нил составляет 540 м, ширина – 67,36 м. Как отмечается, официальный сертификат о регистрации достижения передан Каиру в воскресенье.
Тем временем месяц священного для мусульман поста рамадан подходит к концу. Правоверные уже отметили Ночь предопределения – одну из самых важных и благословенных в году, когда, как принято считать, Всевышний принимает решения о судьбах людей с учетом благочестия верующих и выраженных в их молитвах просьб.
Арабские астрономы ожидают зарождения нового месяца шавваль, который ознаменует завершение рамадана. В Саудовской Аравии и ОАЭ объявлено, что 5 июня станет первым днем праздника розговенья Ид аль-Фитр, в то время как в Каире, который вступил в пост одновременно с большинством стран региона, начинают отмечать праздник уже 4 июня.