Самый длинный в мире стеклянный мост построили во Вьетнаме

Издание NTD сообщило, что во вьетнамской провинции Шонла построен самый длинный в мире стеклянный мост, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую газету.

Длина рекордсмена, получившего название "Белый дракон", составила 632 метра. Для сравнения длина предыдущего обладателя рекорда Гиннеса, стеклянного моста в китайской провинции Гуандун, составила 526 метров.

Мост во Вьетнаме сделан из трёх слоёв закалённого стекла толщиной 40 миллиметров, на нём могут одновременно находиться 450 человек. Инженерное сооружение соединяет две горные вершины на высоте 150 метров. Он также огибает скалу. Длина этой части - 342 метра.

Приехавший зафиксировать рекорд представитель Книги Гиннеса Глен Поллард, делясь впечатлениями от увиденного, отмечает, что строителям удалось не навредить природе при постройке моста.