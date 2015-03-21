Самый качественный кредитный портфель сконцентрирован в Астане

По оценке аналитической службы Ranking.kz, самый качественный кредитный портфель сконцентрирован в столице Казахстана. По состоянию на январь 2015 года, работающий кредитный портфель Астаны вырос до 1,57 трлн тенге, что составляет 97% от всего ссудного портфеля. Для сравнения, по Казахстану доля работающих кредитов в общем ссуднике составляет всего 87%, передает Kazpravda.kz
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Таким образом, Астана обеспечила более половины прироста объемов всех работающих займов по Казахстану – 13,5 из 25,6 млрд тенге.
При этом в столице БВУ улучшили свои показатели по проблемным кредитам. Просроченная задолженность за месяц сократилась на 5 млрд тенге – до 54,9 млрд. Для сравнения, объем плохих кредитов по Казахстану увеличился на 34,2 млрд тенге.
В целом, за январь ссудный портфель Астаны вырос на 8,5 млрд тенге и составил 1,63 трлн.
За год (январь 2015–2014) доля ссудного портфеля Астаны от РК увеличилась с 10,5% до 13,4%.