"Самый красивый преступник США" предстал перед судом

Американский преступник Джереми Микс (Jeremy Meeks), ставший любимцем соцсетей благодаря привлекательной внешности, 8 июля предстал перед судом Сан-Хоакина (Калифорния), сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post. Окружная инстанция постановила передать дело в федеральную прокуратуру, так что карьера в модной индустрии, предложенная Миксу ранее модельным агентством, оказалась под большим вопросом.

Первоначально Миксу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, связанным с хранением оружия, боеприпасов, сопротивлением при задержании. Окружной суд свел дело обвинения всего к одному пункту – единичному случаю хранению оружия.

Даже по одному пункту обвинения Миксу грозят лишение свободы до 10 лет и штраф в $250 тыс. Кроме того, из-за перехода дела в федеральную прокуратуру в дальнейшем заседания суда будут закрытыми для прессы, так что поклонницам «преступного красавчика» не удастся полюбоваться на него до окончания процесса.

Микс стал звездой в июне 2014 года. Фотография задержанного за незаконное хранение оружия Микса, опубликованная 19 июня на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала свыше ста тысяч "лайков" и 12 500 репостов (на момент написания новости). Интернет-пользовательницы выражали восхищение "преступным красавчиком", его новоявленные поклонницы даже создали страницу в социальной сети в его честь. В Сети получил распространение хэштег #freejeremymeeks.

Увидев такую популярность "сексуального преступника", букеры из модельного агентства Blaze Modelz высказали мнение, что могли бы добиться для красавца рекламных контрактов с такими модными домами, как Versace и Armani. Эксперты выражали готовность предложить Миксу заработок от $15 до 30 тыс. в месяц. Микс нанял себе личного агента.

Джереми Микс не признал себя виновным и в настоящее время находится по стражей без права освобождения под залог.