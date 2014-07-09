"Самый красивый преступник США" предстал перед судом

В мире
Асель Есетова
Фото © Eluah Nouvelage / Getty Images / AFP

Американский преступник Джереми Микс (Jeremy Meeks), ставший любимцем соцсетей благодаря привлекательной внешности, 8 июля предстал перед судом Сан-Хоакина (Калифорния), сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post. Окружная инстанция постановила передать дело в федеральную прокуратуру, так что карьера в модной индустрии, предложенная Миксу ранее модельным агентством, оказалась под большим вопросом.

Первоначально Миксу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, связанным с хранением оружия, боеприпасов, сопротивлением при задержании. Окружной суд свел дело обвинения всего к одному пункту – единичному случаю хранению оружия.

Даже по одному пункту обвинения Миксу грозят  лишение свободы до 10 лет и штраф в $250 тыс. Кроме того, из-за перехода дела в федеральную прокуратуру в дальнейшем заседания суда будут закрытыми для прессы, так что поклонницам «преступного красавчика» не удастся полюбоваться на него до окончания процесса.

Микс стал звездой в июне 2014 года. Фотография задержанного за незаконное хранение оружия Микса, опубликованная 19 июня на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала свыше ста тысяч "лайков" и 12 500 репостов (на момент написания новости). Интернет-пользовательницы выражали восхищение "преступным красавчиком", его новоявленные поклонницы даже создали страницу в социальной сети в его честь. В Сети получил распространение хэштег #freejeremymeeks.

Увидев такую популярность "сексуального преступника", букеры из модельного агентства Blaze Modelz высказали мнение, что могли бы добиться для красавца рекламных контрактов с такими модными домами, как Versace и Armani. Эксперты выражали готовность предложить Миксу заработок от $15 до 30 тыс. в месяц. Микс нанял себе личного агента.

Джереми Микс не признал себя виновным и в настоящее время находится по стражей без права освобождения под залог.

Популярное

Все
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
О Целях устойчивого развития
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сохраняют мир вдали от Родины
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Детство под защитой
Административной юстиции – пять лет
Для гуманизации уголовного законодательства
Экзамен на скорость
Комплексный подход к урбанизации
Кибербезопасность в цифровую эпоху
Памяти легендарного Тимура Сегизбаева
Непогасшая надежда
Голевое изобилие и свержение лидера
Кюй пережил эпоху террора
Чистая среда общих усилий
Плей-офф набирает обороты
Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане
О трагических судьбах репрессированных
Место скорби и памяти
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Сохранить историю для будущих поколений
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Торговые неурядицы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Власти ОАЭ построят крупнейший аэропорт посреди пустыни
В Японии стремительно сокращается население
ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]