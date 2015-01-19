Самый «круглый» юбилей Наталья РЫЖКОВА, Караганда

фото Дмитрия Кузмичева

Сабиргали Кусенова сегодня именно такой день: чествуют солдата-освободителя, прошедшего ад войны, защитившего Отечество и всем смертям назло счастливо встретившего сотый день рождения.

Он благодарит Всевышнего за бесценный подарок – жизнь. И за 5 дочерей, которые доставляли ему только радость и не скупились на внимание и заботу об отце. И за 9 внуков и 13 правнуков, старший из которых женился в канун юбилея прадеда. «Увидевшие своих правнуков попадают в рай» – гласит казахская поговорка.

Его жизнь богата на события. Сабиргали Кусенович ни за что не променял бы ни одно из них на другое, иначе это будет уже не его судьба. Мы встретились в доме, где аксакал живет в семье старшего внука. Дочь Сара Сабировна встретила у калитки: только что проводила работника ЦОНа. При подготовке к юбилею оказалось, что истек срок действия удостоверения личности. Теперь в срочном порядке его меняют. И в биографии героя появился свежий незаурядный факт: дата выдачи документа, удостоверяющего личность, пришлась на 100-летие его владельца.

Сабиргали Кусенов родился в 1915 году в местечке Сарттардын Уштереп Западно-Казахстанской области. По достижении 17 лет работал в колхозе, затем – в райотделе нархозучета и Урдинском отделении связи. Призванный в ряды Советской армии в октябре 1939 года, он служил рядовым в 152-м корпусном тяжелом артиллерийском полку четвертого стрелкового корпуса Третьей армии Западного особого военного округа в белорусском Гродно.

– В начале июня 1941 года мне предоставили краткосрочный десятидневный отпуск. 22 июня возвращался из дома к месту службы, – вспоминает ветеран. – На станции Кашира под Москвой узнал о вероломном нападении гитлеровской Германии. Сообщение потрясло. Первая мысль была об однополчанах, которые наверняка уже приняли бой…

Добравшись до Москвы, Сабиргали начал искать пути в Гродно, в свой полк, к тем, кто первыми должны разнести в прах, как учили командиры, любого врага, «малой кровью, могучим ударом». До полка он не добрался – Гродно заняли фашисты. На сборном пункте под Минском, который уже бомбили, бойцов разбитых частей и добровольцев собирали в маршевые роты и отправляли на передовую. Сабиргали включили в 518-й зенитный артиллерийский полк.

Он принял боевое крещение первого июля, под Могилевом. Гитлеровские войска зажали город с двух сторон. В двухнедельных боях натиск врага сдерживала 172-я стрелковая дивизия генерала Романова и 518-й зенитно-артиллерийский полк, который перешел в отступление и в оборонительных боях воевал под Смоленском. В сентябре его перебросили на защиту Брянска, а через пару недель – в Карачев Брянской области. Здесь наш герой получил ранение и в санитарном поезде услышал, что Красная армия оставила Брянск.

Новым местом службы после выздоровления стал противотанковый артиллерийский дивизион 57-миллиметровых пушек 21-й стрелковой бригады, формировавшейся в Тамбове и занявшей в конце ноября огневые позиции северо-западнее Москвы. Медленно, с жестокими боями, она продвигалась по Московской и Калининской областям и освобождала от фашистов населенные пункты. А весной 1942 года вели активные действия в обороне, чтобы оттянуть противника от Сталинграда. Зимой того же года в боях за высоту Сабиргали тяжело ранило.

В госпитале в Гусь-Хрустальном Владимирской области он пробыл около трех месяцев. После выписки его направили на курсы начсостава Западного фронта. На учебе ему вручили первый орден Красной Звезды – за участие в боевых действиях 1941–1942 годов. В звании младшего лейтенанта Сабиргали прибыл в 10-ю гвардейскую армию на должность командира огневого взвода 120-миллиметровой минометной батареи 256-го гвардейского стрелкового полка.

Шел 1943 год. Началось освобождение городов и сел Смоленской области. А до конца войны было еще так далеко. Каждый день для Сабиргали мог стать последним в жизни: на оборонительных рубежах под белорусской Оршей или в суровом 1944-м в жестоких боях за освобождение Латвии, где люди и техника пробивались по лесисто-болотистым топям. Но он дожил до Дня Победы! И встретил его старший лейтенант, командир огневого взвода 256-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской Смоленской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии Кусенов на передовой, в Прибалтике.

Когда Сабиргали-ага рассказывал подробности из до сих пор ему близких событий, он ни разу не сбился, не запутался в датах, не запамятовал названия деревень и городов. Язык его грамотный и образный. Я поймала себя на мысли: ну разве ему 100 лет? Сабиргали Кусенович в ответ на комплимент сдержанно улыбнулся.

– Война была адом для моего поколения. Она отняла слишком много. Но научила побеждать. Тяжелые испытания закалили волю к победе, сплотили совершенно разных людей сотен национальностей. Солдаты гибли во имя будущего наших детей. Подвиг Советской армии не имеет себе равных. Мы вышли победителями. Я горжусь, что с полным правом вхожу в число освободителей мира от фашизма.

После войны Сабиргали Кусенович служил: в погранотряде в Жаркенте Алма-Атинской области, в минометном полку в Ашхабаде, в гаубичной артиллерийской бригаде в группе советских войск в Германии, там и демобилизовался. Домой старший лейтенант вернулся осенью 1946-го. С погонами расставаться не захотел и поступил старшим пожарным инспектором РО МВД Урдинского района ЗКО. Весной 1952 года приказом МВД КазССР его перевели в распоряжение УВД Карагандинской области. И еще 40 лет из трудовой биографии посвятил он службе военизированной и профессиональной пожарной охраны.

– Я – счастливый человек. С войны пришел живым. У меня есть наследники – внуки и правнуки. Живу в нормальных условиях. Судьба подарила столько встреч с замечательными людьми! Мне дорого отношение моего коллектива: не забывают обо мне, уделяют внимание, приглашают на торжества, откликаются на мои просьбы, – говорит Сабиргали Кусенович.

Он в курсе актуальных событий в городе и республике. О политике в стране и мире узнает из новостей по радио. В начале декабря 2006 года Сабиргали Кусеновича в составе республиканской делегации участников московской обороны пригласили на празднование 65-летия битвы под Москвой. На Поклонной горе он не спеша обходил музейные экспонаты, вспоминал друзей-товарищей и долго стоял, склонив седую голову, у орудий и минометов, с которыми прошел всю войну…