Сегодня уже распакованы подарки, запущены петарды, дети «выгуляли» свои маскарадные костюмы на утренниках, а их мамы наряды – на корпоративах. Разрешилась главная кулинарная коллизия: гусь петуху товарищ или нет? Традиционный для многих гусь в яблоках съеден, как и специальный новый салатик, приправленный зернышками-семечками, с учетом гастрономических пристрастий птицы-символа 2017 года. В конце концов, 1 января ни в одной квартире не урчат стиральные машины и не рычат пылесосы! Утро (или полдень) начинается с тишины.

Постновогоднее пробуждение удивительно. В голове еще звучат мелодии дискотеки 80-х, под которые засыпали. В комнате пахнет хвоей и мандаринами. Потягиваясь, мы вспоминаем все (или почти все), что случилось за последние несколько часов. И убеждаем себя: обещания, которые давались под бой часов, – отказаться от всего вредного и начать делать что-нибудь полезное и прекрасное, не обязательно выполнять с 1 января. Тем более что нас ждет, например, настоящий завтрак аристократа: оливье из холодильника и шампанское с праздничного стола. Потом мы фокусируем взгляд на телефоне, включаем его, чтобы еще раз просмотреть сообщения, фото- и видеопоздравления, и прикинуть, можно ли переправить их кому-нибудь еще.

Щелчок телепульта доказывает, что эффект дежа вю существует: на экране, скорее всего, все те же наши любимые киногерои. И это совсем не раздражает. Смот­реть старые фильмы под Новый год – традиция не одного поколения. Однако медленно, но верно формируются и новые привычки. В 2007-м Тимур Бекмамбетов отважился замахнуться на саму «Иронию судьбы», сняв продолжение картины. Какой фейерверк критики обрушился тогда на фильм, какие искры летели! Теперь в сетке телеканалов два фильма уже не ирония, а похоже, наша зрительская судьба.

В кинотеатрах сейчас стартовали бекмамбетовские «Елки», пятые по счету. Поход в кино в новогодние выходные – тоже традиция. «Елки» стали неотъем­лемой частью новогодней сказки, новогоднего чуда», – отметил в одном из недавних интервью Т. Бекмамбетов. Судя по сборам и рейтингу нового фильма, а также по частоте праздничных показов «старых» «Елок», режиссер не далек от истины. Может быть, пусть и не сегодня, стоит проверить самим, чтобы оставаться в тренде?..

А зимний день между тем короток. Снова захочется праздника. Мы выясним, у кого дома осталось больше прошлогодних вкусностей, и, прихватив подарки, рванем в гости. Или соберем друзей у себя. Снова дома наполнятся шумом, смехом, зажгутся елки, зазвучат поздравления, пожелания. Новый год наступил, а праздник продолжается. Здорово! Замечательный день!