Самый лучший подарок

В Уральске в канун Нового года 64 семьи стали счастливыми новоселами.

Новая девятиэтажка выросла на северо-восточной окраине областного центра. Правда, года через два и этот микрорайон будет не узнать – куда ни повернись, везде идет строительство жилых домов, социальных объектов.

Дом построен в рамках социального партнерства консорциума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (KPO) и акимата области. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь получили горожане, единственное жилье которых признано аварийным.

– С 2015 года в Уральске в рамках государственно-частного партнерства реализуется проект по сносу аварийного и ветхого жилья. Уже снесено 27 аварийных домов, на месте которых построе­но 9 новых, 145 семей переехали в новое жилье. В данное время по этому проекту возводятся еще девять многоквартирных домов. Пусть в новых квартирах сбудутся все ваши мечты, – сказал аким Уральска Абат Шыныбеков, поздравив новоселов со знаменательным событием и наступающим Новым годом.

Теперь подробнее о девяти­этажной высотке. Весь первый ее этаж будет занимать реабилитационный центр «Асыл Мирас» для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Он организуется в целях исполнения поручения Первого Президента РК Елбасы Нурсултана Назарбаева­ в рамках программы «Аутизм. Мир один для всех».

На сегодня Фондом Булата Утемуратова в Казахстане создано уже восемь подобных центров. Сейчас помещение площадью около 700 квадратных метров оформлено, в ближайшее время сюда завезут мебель, оргтехнику и необходимое оборудование.

Еще одним подарком для горожан стал ввод в строй нового здания школы № 33, рассчитанного на 300 мест. Сейчас здесь в две смены учатся 540 юных уральцев. А в новом здании семнадцать учебных аудиторий оснащены интерактивными досками. Организованы цифровые лаборатории по химии, биологии, физике. Есть зал для занятия хореографией, кабинет робототехники и smart-кабинет.