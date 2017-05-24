​Самый мощный в регионе

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Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

Готовящийся к запуску в Тайын­шинском районе мясокомбинат станет крупнейшим в Центральной Азии. Предприя­тие имеет годовую проектную мощность 15 тыс. тонн охлаж­денного мяса и порядка 9 тыс. тонн колбасных изделий. Оно оснащено базой предубойного содержания скота, санитарной бойней и полным набором нужных для безотходного и экологически чистого производства цехов: мясожировым, холодильным, мясоперерабатывающим, технических фабрикатов и сжигания.

Долгое время созданный под немецкие технологии комплекс бездействовал. Однако теперь, по словам акима СКО Кумара Аксакалова, все процедуры ускорились, через месяц-полтора мясокомбинат должен быть запущен, что обеспечит на территории Чермо­шнянского сельского округа создание до сотни постоянных рабочих мест. Продукция будет экспортироваться преимущественно в Российскую Федерацию, на первом этапе планируется заключить договоры с властями трех приграничных областей и найти на их территории торговые площадки, на которые войдут с натуральным качественным товаром североказахстанские сельхозпроизводители.

Вероятно, следующим на очереди будет имеющийся в том же районе еще один уникальный объект – свинокомплекс в селе Ивановка, рассчитанный на откорм 100 тыс. голов с годовым производством 4 тыс. тонн мяса.

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