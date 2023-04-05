Самый популярный – футбол

Итак, пятое место по популярности среди видов спорта у нашего населения занимает настольный теннис. Это один из видов спорта, доступный всем вне зависимости от возраста и физической подготовки. Сегодня в стране работают около 8 тыс. секций настольного тенниса, а занимаются им более 242 тыс. человек.

На четвертом месте у нас идет легкая атлетика. Вид спорта, история которого началась еще в древние времена, пользуется популярностью по сей день. Легкой атлетикой в Казахстане занимаются около 384 тыс. человек, а общее число секций – 7 380.

На третьем месте – баскетбол. Командные виды спорта очень популярны в нашей стране. Например, порядка 562 тыс. человек в Казахстане занимаются баскетболом. Свои навыки они совершенствуют в 11 738 секциях.

Второй по популярности в рес­публике – волейбол. Ставшим для многих из нас любимым еще со школьной скамьи спортом занимаются в нашей стране 766 тыс. человек. Во всех регионах Казахстана функционируют около 16 тыс. секций для детей и взрослых.

Ну и на первом месте с солидным отрывом лидирует, конечно же, футбол. В него у нас играют порядка 1 млн 63 тыс. человек. Среди них есть парни и девушки, занимающиеся футболом профессионально. Воспитанием и тренировкой будущих футбольных звезд заняты около 17 тыс. секций.

А куда же, спросите вы, делся любимый всеми нами и признанный едва ли не национальным видом спорта бокс? Соглас­но статистике, этим видом спорта в Казахстане занимаются около 126 тыс. человек. Из наиболее популярных в народе видов единоборств отметим еще два. Так, дзюдо у нас занимается 133 тыс. человек, а в вольную борьбу вовлечены 116 тыс. спортсменов.