Самый прочный дом

Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область
Судя по количеству участников, конкурс внес весомый вклад в воспитание неприятия коррупции в молодежной среде. Жюри пришлось крепко потрудиться, чтобы отобрать наиболее яркие работы, авторам которых председатель совета по этике Галым Турсумбаев вручил дипломы и памятные знаки. В сочинениях на государственном и русском языках, рисунках, инсталляциях школьники и студенты колледжей показали, что значат для них честность, трудолюбие, порядочность, и антиподы этих понятий. Следует отметить, что в своих творениях они отнюдь не повторяли механически истины, которые положено произносить на людях, а действительно вложили в каждое нечто личное, пережитое, прочувствованное и осмысленное.

Так, первый призер в номинации сочинений на государственном языке ученица гимназии «БЭСТ» Диана Ковган свою «Историю успешного человека» списала с друга семьи Серика Гайсина – пожарного с 46-летним стажем. Личности в Северо-Казахстанской области известной, путь по ступеням служебной карьеры он проделал на глазах земляков. Все знают: ни одну ступень между рядовым бойцом и начальником службы пожаротушения полковник Гайсин не занял благодаря связям, на все более высокие должности его выводили профессионализм, компетентность, неуклонная требовательность, и прежде всего к себе.

Жизнь многослойна, невозможно, увы, полностью оградить юные души от ее теневых сторон, вроде проявлений со стороны взрослых алчности – лучшей почвы для произрастания коррупции. Тут важно, какой урок извлечет молодой человек из полученного опыта. Можно не сомневаться, что поступок запомнившегося студентке колледжа обслуживания Екатерине Низовой некоего чиновника, намекнувшего маме в ее присутствии на мзду за выполненную по должности работу, девушка дала должную оценку благодаря и правильному семейному воспитанию, и проводимой в учебных заведениях системной воспитательной работе. Потому и свой выразительный рисунок Екатерина снабдила надписью: «Погнался за наживой, а попался на крючок».

Известно: гражданская позиция и внутренняя шкала нравственных ценностей находятся в прямой зависимости. Не требует доказательств и то, что всякая истина тем прочнее отложится в сознании, чем в более раннем возрасте будет усвоена. Недавно, по словам Галыма Турсумбаева, на международной научно-практической конференции россияне были немало удивлены его сообщению, что в Казахстане воспитание неприятия коррупции начинает проводиться с детских садов. В самом деле: дошколята ведь и слова-то такого не знают. Верно, ответил он, но никто и не собирается загружать малышам головы «взрослой» терминологией. Специалисты департамента, управления образования, активисты партии «Нур Отан», действующие в одном направлении, оперируют вполне доступными детсадовцам понятиями: хорошо-плохо. Вот в сказках, например, кто обманывает, ленив, жаден? Правильно, сплошь отрицательные персонажи, подражать которым никому не придет в голову.

Тут важно заложить основу понятий, которую человек пронесет неизменными через всю жизнь, с которой будет сверять каждый свой поступок, не делая различий, узнают о нем окружающие или нет. Чтобы главным мерилом для него стала собственная совесть. Очень образно выразили эту мысль победившие в номинации «Инсталляция» воспитанники Соколовской специальной школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями, «построившие» дом со стенами неподкупности, окнами порядочности, наполненный щедростью и трудолюбием. Символично. О домах, в которых поколения сменяют друг друга, не случайно говорят: «Моя крепость». Вот и этому ­стоять нерушимо, ведь возвели его ребята на фундаменте честности – самом прочном на свете.

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