Самый скорый выход в космос происходит с Байконура – Назарбаев
Байконур является самым лучшим космодромом, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz.
"Байконур является самым лучшим космодромом для запуска человека. Во-первых, по экватору там все это рассчитано. Здесь самый большой груз на силу выносится в космос. Самый скорый выход человека в космос именно здесь. В результате большого изучения была выбрана эта площадка", – сказал Нурсултан Назарбаев на видеозаписи, размещенной телерадиокомплексом Главы государства в Facebook.