"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бойкотировать "Евровидение - 2022"

Телезрители раскритиковали жюри международного песенного конкурса «Евровидение - 2022», который проходит в итальянском Турине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет Mirror, по мнению слушателей, результаты полуфинала конкурса были подтасованы. Публика потребовала пересчета голосов, отданных за представителей Латвии и Албании. Организаторов «Евровидения» также обвинили в коррупции.

"Самый ужасный полуфинал "Евровидения", который я когда-либо видел за все свои годы. Он настолько явно сфальсифицирован", — передает издание слова одного из поклонников шоу.

Кроме того, зрители призвали бойкотировать финал конкурса, если судейское решение не пересмотрят.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет транслировать "Евровидение – 2022".

"К такому решению мы пришли из-за весьма низких рейтингов данного формата шоу", - пояснили в Агентстве "Хабар".