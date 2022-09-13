Самый высокий уровень инфляции Нацбанк прогнозирует на февраль

Национальный Банк опубликовал «Доклад о денежно-кредитной политике. Сентябрь 2022», в котором представлены предпосылки прогноза, перспективы развития макроэкономической ситуации по базовому и альтернативным сценариям, текущие макроэкономические условия. Также документ содержит анализ ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Предыдущие оценки по инфляции на 2022 год, опубликованные по итогам прошлого прогнозного раунда, были пересмотрены в сторону повышения. По итогам 2022 года годовая инфляция прогнозируется в пределах 16-18%.

В краткосрочном периоде инфляция останется двузначной, достигнув своего максимального значения в феврале 2023 года. Это будет отражать сохраняющуюся высокую базовую инфляцию и продолжающийся рост цен на ряд продуктов питания, а также на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей.

В дальнейшем ожидается постепенное замедление инфляции до 7,5-9,5% по итогам 2023 года. Тенденция к снижению будет усиливаться, и к концу 2024 года инфляция прогнозируется на уровне 5,5-7,5%.

По прогнозам Национального Банка, динамика экономической активности в Казахстане в 2022 году сложится в диапазоне 2,5-3,5%. В 2023 году на фоне снижения общего уровня неопределенности рост экономики Казахстана ускорится до 4-5%. Внутренний спрос выступит драйвером экономической активности, который будет дополнительно стимулироваться фискальным импульсом. Также фактором роста ВВП станет экспорт ввиду ожидаемого увеличения добычи нефти в стране.

По сравнению с предыдущим прогнозным раундом риски ускорения инфляции несколько снизились, однако по причине сохранения геополитической напряженности в мире они остаются высокими.

Сложная геополитическая обстановка в мире продолжает вносить высокую неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей Казахстана. Это обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на высоком уровне, отметили в Нацбанке.