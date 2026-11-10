Санатории как часть социальной инфраструктуры

коллаж Натальи Ляликовой с помощью ChatGPT

В Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты дальнейшего развития страны, в том числе модернизацию социальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.

В данном контексте особое значение приобретают профилактика заболеваний, восстановление здоровья и развитие медицинской реабилитации. Важный вклад в эту работу вносит Научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации Министерства здравоохранения, который занимается изучением природных лечебных ресурсов, развитием международного сотрудничества, оздоровительного туризма и внедрением цифровых решений в санаторно-курортную отрасль страны.

Современный этап развития организации начался в ноябре 2022 года, когда Республиканский центр реабилитации «Бурабай» был преобразован в Научно-исследовательский институт.

За последние годы его исследовательская деятельность значительно расширилась. Только за девять месяцев 2026 года учеными института опубликовано 20 научных работ, в том числе 13 публикаций вышли в журналах, индексируемых в международных научных базах Scopus и Web of Science. Исследования посвящены профессиональным заболеваниям органов дыхания, механизмам развития легочного фиброза, генетическим факторам риска и совершенствованию методов медицинской реабилитации.

Одно из приоритетных направлений – профилактика и реабилитация профессиональных заболеваний бронхолегочной системы, связанных с воздействием производственной пыли. В декабре 2024 года соответствующий программно-целевой проект рекомендован Национальным научным советом к финансированию. Другой исследовательский проект предусматривает применение искусственного интеллекта для ранней диагностики рубцового стеноза гортани у детей – в 2025 году он получил грантовое финансирование.

Практическими результатами работы стали разработки в области защиты дыхательной системы, реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и восстановления здоровья шахтеров с профессиональными заболеваниями.

В 2026 году изданы монография о санаторной реабилитации шахтеров и медицинский атлас «Природные курортные лечебные ресурсы Республики Казахстан». Подготовлен также первый том руководства «Курортотерапия и медицинская реабилитация в Казахстане».

Ежегодно в Лечебно-оздоровительном комплексе «Бурабай» (филиал института) проходят лечение более 8 500 пациентов в рамках ОСМС. Функционирует цифровая библиотека, обеспечивающая доступ к научным и методическим материалам. С августа 2026 года начал работу Курортный совет, осуществляющий координацию деятельности и методическое сопровождение санаторно-курортных организаций страны.

Казахстан обладает значительным потенциалом для развития санаторно-курортного лечения. Однако эффективное использование минеральных вод, лечебных грязей и климатических особенностей территорий требует научного обоснования. Институт проводит экспертизу природных лечебных ресурсов, изучает минеральные воды, микроклимат курортных зон и рекреа­ционные возможности регионов.

Организация также участвует в совершенствовании нормативной базы отрасли. В Министерство здравоохранения направлены проекты Концепции развития санаторно-курортной отрасли до 2029 года, Правил оказания санаторно-курортного лечения и Стандарта услуги санаторно-курортного комплекса. Данная работа направлена на формирование единых подходов к организации санаторно-курортного лечения и повышение качества услуг.

Важным направлением модернизации отрасли становится внедрение цифровых технологий. В 2026 году Институт совместно с ТОО «Cushpen group» разработал и провел пилотную эксплуатацию платформы «Е-Шипажай». Система предназначена для автоматизации учета пациентов, ведения медицинской документации, контроля лечебных процедур и формирования аналитической отчетности. Предусмотрены интеграция с государственными информационными системами здравоохранения и применение инструментов ИИ.

Развитие цифровых решений соответствует общему курсу на технологическую модернизацию и создает возможности для совершенствования управления санаторно-курортными организациями.

Институт также расширяет международное сотрудничество с научными цент­рами и профильными организациями Европы, Китая, Грузии, Турции, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

В настоящее время совместно с EuropeSpa med & wellness GmbH прорабатывается план международной аккредитации казахстанских санаториев в 2027 году.

С Университетом китайской медицины Цзянси обсуждается возможность совершенствования Центра традиционной медицины на базе Лечебно-оздоровительного комплекса «Астана».

Дальнейшее развитие санаторно-курортной отрасли Казахстана предполагает укрепление ее научной основы, формирование методического лидерства и внедрение инновационных подходов к организации оздоровления и медицинской реабилитации.

Одной из ключевых задач института является развитие научных исследований и обеспечение методического сопровож­дения отрасли, включая разработку современных стандартов, рекомендаций и подходов к оценке эффективности санаторно-курортного лечения. Особое внимание будет уделяться измеримым результатам деятельности санаторно-курортных организаций: качеству оказываемых услуг, эффективности лечебно-оздоровительных программ, динамике восстановления здоровья пациентов и уровню их удовлетворенности полученной медицинской помощью.

Перспективным направлением также становятся развитие инноваций в санаторно-курортной сфере, применение современных медицинских технологий и создание условий для строительства новых, соответствующих международным требованиям санаторно-курортных объектов.

В конечном итоге главным критерием развития отрасли должны стать качество и эффективность санаторно-курортного лечения, доступность современных оздоровительных услуг и реальные результаты для здоровья населения.

Развитие курортологии и медицинской реабилитации требует комплексного подхода, объединяющего науку, медицинскую практику, цифровые технологии и международный опыт.

Обозначенные в Послании Президента приоритеты развития социальной инфраструктуры и внедрения современных технологий подчеркивают значимость работы, направленной на повышение качества медицинской помощи.

Научные исследования, оценка природных лечебных ресурсов и совершенствование реабилитационных методик формируют основу для дальнейшего развития отрасли. В результате эффективность работы определяется ее прак­тическим результатом – возможностью предупреждать заболевания, восстанавливать здоровье и создавать условия для полноценной жизни людей.