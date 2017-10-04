Санавиация не отправит второй борт за тяжелобольной пациенткой в Шымкент
Инга Селезнева
Санавиация не отправит второй борт за пациенткой в Шымкент, к которой на помощь летел разбившийся борт санавиации. Об этом в интервью корреспонденту Kazpravda.kz сказала пресс-секретарь Республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения РК Татьяна Сафарова.
"Сегодня утром, после того как поступила заявка на повторный вылет, была проведена телемедицинская консультация пациентки специалистами НИИ внутренних болезней и кардиологии. После консультации ей сделали коррекцию лечения. Поэтому на данный момент мы не формируем борт для транспортировки пациентки", – сообщила Татьяна Сафарова.
Напомним, женщина, к которой на помощь летел разбившийся борт санавиции Ан-28, находится в крайне тяжелом состоянии. В результате катастрофы близ Алматы погибли все пять человек, находившихся на борту воздушного судна.