Санитарные рейды усилят в Нур-Султане в праздничные дни

Мониторинговые группы по контролю за соблюдением карантина и ограничительных мер в столице в праздничные дни будут работать в усиленном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"Чтобы ситуация в городе не усложнилась, чтобы не принимать жесткие ограничения, необходимо оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, не проводить сборы. Призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать карантинному режиму. За нарушение режима карантина следует ответственность", – обратилась к горожанам главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева.
Стоит отметить, что за систематические нарушения в Нур-Султане приостановили работу ресторана Zoloto, ночного клуба Alanya, караоке-бара Janym Sol, кафе-бара Tekuila.
Всего в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана из районных управлений полиции поступило 2 458 материалов, а также с координационного центра поступило 261 экстренное извещение в отношении лиц, допустивших нарушение карантина.
1 411 физических и юридических лиц были привлечены к административной ответственности на общую сумму 274 383 554 тенге.
Стоит отметить, что для обеспечения безопасности в праздничные дни в столице организовано патрулирование на улицах и во дворах многоквартирных жилых домов, особенно в районах увеселительных заведений и других мест массового отдыха и досуга граждан. Также увеличена плотность нарядов патрульных служб.
"Чтобы ситуация в городе не усложнилась, чтобы не принимать жесткие ограничения, необходимо оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, не проводить сборы. Призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать карантинному режиму. За нарушение режима карантина следует ответственность", – обратилась к горожанам главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева.
Стоит отметить, что за систематические нарушения в Нур-Султане приостановили работу ресторана Zoloto, ночного клуба Alanya, караоке-бара Janym Sol, кафе-бара Tekuila.
Всего в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана из районных управлений полиции поступило 2 458 материалов, а также с координационного центра поступило 261 экстренное извещение в отношении лиц, допустивших нарушение карантина.
1 411 физических и юридических лиц были привлечены к административной ответственности на общую сумму 274 383 554 тенге.
Стоит отметить, что для обеспечения безопасности в праздничные дни в столице организовано патрулирование на улицах и во дворах многоквартирных жилых домов, особенно в районах увеселительных заведений и других мест массового отдыха и досуга граждан. Также увеличена плотность нарядов патрульных служб.