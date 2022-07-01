Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС – МИД РК

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди отметил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу, с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«За годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений. Отражением этого является действующий Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. 18-я международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15-16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль «астанинского формата» в сирийском урегулировании лишь возрастает», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается, по его словам, динамично.

«Являясь активным сторонником евразийской интеграции, наша страна стала основоположником ряда региональных организаций – Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. В фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году – вопросы дальнейшего повышения эффективности Организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств. Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения», - продолжил министр.

Важнейшим направлением РК, с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности, по словам главы МИД РК, является участие Казахстана в ОДКБ. Здесь учитывается то, что главными задачами Организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

«Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству. На европейском направлении взаимодействие Казахстана и ЕС основывается на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что в связи с выходом Великобритании из состава ЕС перед Казахстаном стоит задача по переформатированию казахстанско-британских связей. В этой связи он отметил завершение работы над новым Соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией.