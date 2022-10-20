Санкционное противостояние в мире открывает уникальные возможности – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу отметил, что санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности, передает Kazpravda.kz.

"В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности. Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний", – сказал Токаев.

По словам президента, упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров.

"Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.