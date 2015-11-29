Санта-Клаус угнал вертолет в Бразилии

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В Бразилии Санта-Клаус угнал вертолет и скрылся в неизвестном направлении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Дождь".

Когда пилот набрал достаточную высоту, злоумышленник достал пистолет и потребовал лететь на небольшую ферму в пригороде Бразилии и посадить там вертолет.

На месте посадки Санта-Клауса ждал напарник. Вдвоем они связали пилота и скрылись на воздушном судне в неизвестном направлении.

Сотрудники местной полиции ищут злоумышленников. Санта-Клаус и его подельник обвиняются в угоне вертолета и лишении свободы человека.

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