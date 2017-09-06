Казахстанский актер Санжар Мадиев предлагает снять художественный фильм о сакральных объектах Атырауской области, в том числе о древнем городище Сарайшыке, сообщает Kazpravda.kz
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В Атырау в рамках реализации задач программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" прошел международный молодежный форум "Sarayşiq. Upgrade 2017". В его работе приняли участие 150 делегатов: начинающие режиссеры, операторы, молодые медики и экологи, государственные служащие, волонтеры, студенты, активисты из Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей, а также из Оренбурга и Астрахани.
В качестве тренеров форума выступили сценарист и режиссер Аскар Бисембин, эколог Лаура Маликова, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Берик Шарип, известный актер Санжар Мадиев и другие. Участники посетили памятные места Атырауской области, в том числе городище Сарайшык, который внесен в карту проекта "Сакральная география Казахстана".
"Это уникальное место по своей энергетике, здесь каждая пядь земли дышит историей казахского народа. Сарайшык, безусловно, представляет интерес для кинематографа. С удовольствием стану инициатором съемок художественного фильма об этом крае", – поделился впечатлениями актер Санжар Мадиев.
По мнению акима Атырауской области Нурлана Ногаева, такие встречи помогают молодым расширить кругозор, вдохновиться новыми идеями. Глава региона отметил, что Президент страны всегда особо подчеркивает важность вовлечения молодежи в социальную жизнь страны, ратуя за то, чтобы новое поколение обладало лидерскими качествами, необходимыми для счастливого будущего нашей родины.
Молодежный форум работал в трех направлениях: кинематография, экология и медицина. Была создана дискуссионная площадка, где каждый смог встретиться с потенциальным заказчиком или инвестором, продемонстрировать свой потенциал.