Сапарбаев и Кульгинов посадили деревья вместе со школьниками в Нур-Султане

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Масштабная республиканская акция "Эко час" проходит в Казахстане. Заместитель Премьер-министра Б.Сапарбаев и аким столицы А.Кульгинов встретились со школьниками школы №76, рассказали о бережном отношении к окружающей среде и приняли участие в посадке деревьев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
В столице на территории школ высажено свыше 2,5 тыс. деревьев, участие в посадке приняли более 6 тыс.человек, среди них министры, руководители госорганов, акимы районов, школьники, учителя и все неравнодушные горожане.
Вице-премьер РК Б.Сапарбаев призвал школьников бережно относиться к окружающей среде, а также стремиться к знаниям и трудолюбию.
"6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний. В преддверии этого события, Правительством совместно с акиматами во всех школах Казахстана проводятся "Эко часы". Акция будет организована по меньшей мере в 7 тыс. школ, в ней примут участие более 3 млн учащихся. Охрана природы является важной частью нашей жизни. Наш народ всегда сажал деревья, при этом нужно сажать деревья везде – возле дома, школы, работы", – подчеркнул он.
Аким столицы А.Кульгинов подчеркнул, что летом Президент РК поддержал движение эко-челленджа #Birge #TazaQazaqstan, когда была очищена территория возле водоемов, берегов рек и озер от мусора.
"Когда Елбасы переселил столицу, он приступил к реализации проекта зеленого пояса. Город сейчас окружен лесом, а это колоссальный труд. Лес – легкие нашего города. Экология и чистота дома зависят только от нас с вами. За деревьями, которые мы садим, нужно ухаживать, поливать. Через пару лет они вырастут, и будут радовать нас всех, создавать комфортное проживание. А вы будете гордиться и показывать, что это деревце посадили вы", – сказал А.Кульгинов.
Напомним, с 16 сентября по 13 октября объявлен экологический месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке столицы.