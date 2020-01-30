Сапарбаев назвал издевательством звучание кобыза и домбры на концертах под фонограмму

Домбра и кобыз на концертах не должны звучать под фонограмму. Такое мнение высказал заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта, сообщает Inform.kz
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"Наши певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые исполнители стали ставить запись домбры и кобыза и петь под фонограмму. Это, я считаю, настоящее издевательство", - сказал Бердибек Сапарбаев.
Также он отметил, что сейчас в Казахстане лишь небольшой процент граждан посещают театры и библиотеки.
"Учащихся и студентов нужно призывать ходить в театры и библиотеки. Здесь можно применять и административный ресурс. Министерству культуры нужно не просто писать книги, но и доводить их до читателей", - подчеркнул вице-премьер.