Сапарбаев поручил оказать содействие в решении вопросов социально уязвимых слоев населения

Общество
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Фото с сайта primeminister.kz
Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел прием граждан в столичном Центре поддержки института семьи "Жанұя", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Жители столицы поднимали проблемные вопросы оказания медицинской помощи, социальных услуг, обеспечения жильем и лекарственными средствами, трудоустройства и другие.

Так, Елена Солоник, ухаживающая за пожилой матерью-инвалидом, пожаловалась на несвоевременное обеспечение и низкое качество средств реабилитации и гигиены, предоставляемых органами социальной защиты.

"Кресло-коляска, которую мы покупали восемь лет назад, качественнее, чем та, которую нам выдали в этом году. Средства гигиены мы получили только вчера, их качество также оставляет желать лучшего", — рассказала Солоник.

Вице-премьер поручил управлению занятости и социальной защиты города разобраться в данном вопросе и обеспечить лиц с инвалидностью качественными средствами реабилитации и гигиены.

"Мы знаем об этой проблеме. Она касается не только вашей семьи, а всех инвалидов страны. Поэтому в следующем году мы запустим Портал социальных услуг. Он уже работает в пилотном режиме в Актюбинской области. С помощью данного портала люди с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать услуги и технические средства реабилитации", — отметил Бердибек Сапарбаев.

В свою очередь Нузигуль Акан попросила помощи в решении вопроса о присвоении инвалидности ее сыну. Молодой человек перенес сложную операцию на сердце, ему требуется еще одна операция.

Органам здравоохранения и социальной защиты было поручено провести необходимые обследования и решить данный вопрос в рамках действующего законодательства.

Всего в этот день вице-премьер принял 12 граждан. Выслушав все просьбы и предложения обратившихся, Бердибек Сапарбаев дал разъяснения и поручил соответствующим госорганам оказать содействие в решении вопросов в рамках законодательства.

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