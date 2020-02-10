Сапарбаев провел встречи с жителями сел Кордайского района

Общество
Фото: primeminister.kz
Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел встречи с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района. В них также приняли участие вице-спикер Сената Парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На встрече с сельчанами члены Правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причиненного ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущению подобных конфликтов в будущем.



Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.

"Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства", — заверил вице-премьер.



Сортобинцы призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.

"Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе", — сказал один из жителей села.

Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.









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