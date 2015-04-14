Сапарбаев раскритиковал МОН за организацию ЕНТ в 2014 году
Эльмира Киргеева
Вице-премьер РК Бердибек Сапарбаев подверг критике Министерство образования и науки за организацию ЕНТ в 2014 году. Свое недовольство он выразил в ходе селекторного совещания по вопросам развития образовательной сферы, в котором приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
"Заместитель Премьер-Министра подверг критике МОН за организацию
ЕНТ в 2014 году, низкое обеспечение школьников учебниками и недостатки в
организации процесса трудоустройства выпускников вузов и колледжей", – указывается в распространенной информации.
Также он обратил внимание на своевременное и качественное исполнение поручений
Президента страны. В частности, Сапарбаев отметил важность подготовки кадров в
рамках программы "Нұрлы жол".
"Необходимо, чтобы при подготовке
учебных программ принимали участие работодатели и Национальная палата
предпринимателей", – подчеркнул вице-премьер.
В целом, по сообщению пресс-службы, участники совещания обсудили аспекты совершенствования формата ЕНТ, рассмотрели ситуацию с обеспечением школьников учебной литературой, трудоустройством и распределением выпускников вузов и колледжей. Наряду с этим были обсуждены механизмы внедрения Государственного общеобязательного стандарта начального образования, а также рассмотрен ход реализации программы "Нұрлы жол, в части подготовки кадров для отраслей экономики.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд конкретных поручений центральным госорганам, касающихся в том числе повышения их эффективности взаимодействия с местными органами.
"Кроме того, Бердибек Сапарбаев поручил МОН и другим заинтересованным госорганам в краткие сроки представить комплексные решения по устранению проблемных вопросов в части низкого обеспечения школьников учебниками и недостатками в организации процесса трудоустройства выпускников вузов и колледжей", – подытожили в пресс-службе.