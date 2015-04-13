Сапарбаев раскритиковал МОН за организацию ЕНТ в 2014 году
Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по вопросам развития образовательной сферы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
"В заседании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов", – отмечается в сообщении.
На совещании Сапарбаев подверг критике МОН за организацию ЕНТ в 2014 году, низкое обеспечение школьников учебниками и недостатки в организации процесса трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Он поручил МОН и другим заинтересованным госорганам в краткие сроки представить комплексные решения по устранению данных проблемных вопросов.
Также Сапарбаев обратил внимание на своевременное и качественное исполнение поручений Президента страны. В частности, он отметил важность подготовки кадров в рамках программы "Нурлы жол".
"Необходимо, чтобы при подготовке учебных программ принимали участие работодатели и Национальная палата предпринимателей", – подчеркнул вице-премьер.
Наряду с этим участниками заседания были обсуждены механизмы внедрения Государственного общеобязательного стандарта начального образования.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра дал ряд конкретных поручений центральным госорганам, касающихся повышения эффективности взаимодействия с местными органами.