Сапарбаев раскритиковал мрачный фасад и облицовку строящейся областной онкологической больницы
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом строительства областной онкологической больницы в новом 14-м микрорайоне Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Проект стоимостью 4,6 миллиарда тенге начался в ноябре 2018 года и завершится в июле 2021 года. На данный момент освоено 3,3 миллиарда тенге, полным ходом идут строительно-монтажные работы.
Ознакомившись с эскизом, Бердибек Сапарбаев подверг критике мрачный фасад главного здания и облицовку лечебных корпусов, потребовал активизации работы авторского и технического надзора, предусмотреть наличие запасного генератора, ускорить решение вопросов по закупу медицинского оборудования, уделить внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории.
Что касается расположенного неподалеку моста через реку Талас, глава региона поручил ответственным лицам подготовить необходимую документацию для проведения ремонта сооружения в следующем году. Это позволит решить проблему недостатка поливной воды для жителей поселка Карасай, насчитывающего 629 дворов.
Также Сапарбаев продолжил знакомиться с предприятиями малого и среднего бизнеса Тараза, которые испытывают определенные трудности в связи с введением ограничительных мер. Между тем, данные производства имеют высокий потенциал роста, квалифицированных специалистов и современное оборудование. Сегодня они особенно нуждаются в поддержке государства. "И она обязательно будет", - таким был главный смысл высказываний главы региона во время посещения объектов МСБ.
ТОО "Энерджи Тараз" является высокотехнологичным предприятием, оснащенным современным оборудованием от ведущих европейских производителей. Между тем, цех по производству светодиодных светильников работает только на 10% от проектной мощности, хотя по качеству и сроку службы светильники не уступают продукции ведущих мировых компаний, а стоимость их в три раза дешевле. Не намного лучше обстоят дела и по другим направлениям: линия по производству комплексных трансформаторных подстанций загружена лишь на 30%, а объема строительно-монтажных работ в текущем году и вовсе нет. Имея солидную производственную базу, хороших специалистов и высокую финансовую устойчивость, производство остается не загруженным на полную мощность. В итоге от коллектива из 150 человек осталось всего 36, в том числе два инвалида, хотя ранее здесь трудились 12 человек с ограниченными физическими возможностями.
Глава региона поручил руководителю управления энергетики и ЖКХ Нурлану Алдамжарову и акиму Тараза Айтказы Карабалаеву проанализировать проблемы и найти способы поддержки предприятия.
Молокоперерабатывающее предприятие ТОО "Кокжиек - 2030" также имеет современное оборудование, выпускает 64 наименования продукции, но испытывает проблемы с реализацией. Кроме того, из-за режима карантина начались перебои с поставкой упаковки из России и Китая.
По словам директора Абдикали Бегимбетова, предприятие повысило закупочную цену молока до 120 тенге за литр. Кроме того, предприниматель закупает и раздает сельчанам маточное поголовье с условием, что те будут сдавать молоко только его компании на протяжении пяти лет. Также предусмотрен механизм выкупа скота по истечении полугода. Все эти меры позволили обеспечить непрерывный поток сырья.
Из-за отсутствия земельных участков Бегимбетов не может открыть фирменные павильоны в областном центре, а также арендовать торговые площади в крупных розничных сетях.
"На местных прилавках много привозной молочной продукции, в то время как местный бизнес может полностью покрыть потребности Тараза. Необходимо наладить выпуск и реализацию основных социально-значимых товаров. Это позволит снизить цены, что положительно скажется на социальном самочувствии людей", - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
Глава региона также посоветовал предпринимателю наладить выпуск мороженого и в целом расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Линейка продукции Таразского металлургического завода состоит из двух наименований – ферросплавы и электродная масса. По словам и.о. директора предприятия Аиды Жаксылыковой, готовая продукция отправляется на экспорт – в Россию и Кыргызстан, а также на Аксуский завод ферросплавов АО "Казхром". Предметом гордости руководства является тот факт, что ни один из 748 сотрудников не был отправлен в отпуск без содержания.
Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на том, что для местной власти главное – чтобы предприятие работало, не снижало объемов и вовремя выплачивало заработную плату работникам. Также он пообещал провести переговоры с руководством КТЖ для решения существующих проблем.
Расположенный в Жамбылском районе крупный мясокомбинат "Оңтүстік халал тағамдары" не работает с ноября прошлого года, когда были отгружены в Иран последние 20 тонн баранины. Большая политика в виде американских санкций против Исламской Республики сыграла свою негативную роль – предприятие лишилось главного и единственного покупателя.
Бердибек Сапарбаев отметил, что это не повод опускать руки и посоветовал подготовить предложения, чем может помочь местная власть для запуска мясокомбината. Глава региона еще раз подчеркнул, что сегодня главное – возобновить производство, дать людям работу и улучшить их социальное положение.