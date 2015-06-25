Общество
Сапарбаеву доложили об исследовании причин "сонного синдрома" в Калачах
Ксения Воронина
Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев побывал в селах Калачи и Красногорский, где встретился и побеседовал с местными жителями, ответил на интересующие их вопросы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Кроме того, Сарабаев встретился с представителями Национального ядерного центра РК, специалисты которого доложили  о ходе работ по исследованию здешней экологической ситуации.

"Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что возможной причиной возникновения "сонного синдрома" может являться периодическое воздействие повышенных концентраций угарного газа и второго компонента, предположительно углеводородов, при одновременном снижении концентрации кислорода в воздухе. При этом источников происхождения угарного газа – два: техногенный, топка печей, выхлопы автомобилей и природная эманация газа с поверхности земли. Высокая концентрация угарного газа отмечается в некоторых из пробуренных скважин, что указывает на его поступление из горных пород", – сообщили представители НЯЦ.

В целях проведения независимой экспертизы результаты радиоэкологических исследований Калачи были направлены в Институт радиационной защиты Прага, Федеральное медико-биологическое агентство Москвы и Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Обнинска.

Как отмечается в докладе Национального ядерного центра, согласно экспертным заключениям радон не является причиной возникновения расстройств у населения. Результаты исследований специалистов Программы прикладной эпидемиологии в Центральной Азии также не подтверждают фактор воздействия радона.

Вместе с тем Министерством энергетики проводится постоянный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с использованием передвижной экологической лаборатории, оборудованной дозиметром для определения уровня радиации, а также автоматическим газоанализатором. В целях продолжения научных исследований Правительством выделено 379 млн тенге.

Напомним, что по поручению акима Акмолинской области Сергея Кулагина акиматом области принимаются меры по переселению местных жителей в другие населенные пункты. По состоянию на 19 июня текущего года переселено 65 семей – 176 человек, включая 54 ребенка. Безвозмездно оказывается вся необходимая в переезде помощь. Оказание медицинской помощи жителям села Калачи находится на особом контроле акимата. В последнее время новые случаи "сонного синдрома" не зарегистрированы.

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