Сапарбаеву вручили медаль "Еңбек ардагері"

В разные годы Бердибек Сапарбаев занимал различные государственные и политические должности, в том числе возглавлял 5 регионов республики, дважды был министром труда и социальной защиты населения РК и заместителем премьер-министра РК.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

Известный государственный и политический деятель Казахстана Бердибек Сапарбаев провел встречу с сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, в ходе которой рассказал о своем опыте работы на государственной службе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В разные годы Бердибек Сапарбаев занимал различные государственные и политические должности, в том числе возглавлял 5 регионов республики, дважды был министром труда и социальной защиты населения РК и заместителем премьер-министра РК.

В ходе встречи Бердибек Сапарбаев поделился с молодыми сотрудниками МТСЗН своим опытом работы на государственной службе и ответил на их вопросы.

Также в ходе встречи министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова вручила Бердибеку Сапарбаеву медаль «Еңбек ардагері».