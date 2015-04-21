Саперы были впереди Сауле УРАЗАЕВА

Он был немногословным и очень скромным человеком. Я мечтаю написать о его жизни повесть, чтобы наши дети, его внуки и правнуки знали, каким он был и что ему пришлось пережить. Но сейчас хочу рассказать один эпизод на войне, которую папа прошел с 1942 года до самой Победы.

Каждый год накануне 9 Мая мама под придирчивым взглядом отца прикалывала военные награды на пиджак его парадного костюма. Среди них главным был орден Красного Знамени. Мы знали, что этот орден ему был вручен за взятие Кенигсберга.

Но подробности этого эпизода и вообще о войне папа как-то не очень любил рассказывать. Он даже фильмы о войне редко смотрел. Возможно, слишком тяжелы были для него воспоминания, а может быть, герои на экране не совсем походили на тех, с кем он бок о бок воевал в те страшные годы.

Подробности о боях за Кенигсберг мы узнали не от него, а совсем недавно из архивных документов, которые стали доступны благодаря российскому сайту www.podvignaroda.ru. На этом сайте размещены сведения обо всех советских солдатах и офицерах, представленных к боевым наградам.

Когда я перечитывала отсканированные страницы уже пожелтевшего наградного листа, составленного 12 апреля 1945 года командиром 20-го отдельного штурмового инженерно-саперного ордена Александра Невского батальона 4-й штурмовой инженерно-саперной Духовщинской Красно­знаменной ордена Суворова бригады РГК майором Бородулиным, у меня перехватывало дыхание. Несмотря на скупость строк военного времени, героизм моего отца и его фронтовых товарищей описан настолько детально, что перед глазами тут же возникли картины этих страшных и жестоких боев.

Привожу текст из наградного листа без изменений: «В период боев по прорыву сильно укрепленного обводного кольца и штурма г. Кенигсберг командир роты лейтенант Уразаев умело руководил своей ротой. За время боев тов. Уразаев со своей ротой штурмом взял 2 дота, 1 дзот и 17 укрепленных домов, взорвав их вместе с гарнизоном противника. Этим самым саперы тов. Уразаева обеспечили продвижение нашей пехоты. Со своей ротой тов. Уразаев участвовал в блокировке и штурме форта. Гарнизон форта сдался в плен. На окраине города препятствием для продвижения танков и пехоты являлась канава Ланд-Грабен, на противоположном берегу которой укрепился противник и вел сильный пулеметный и минометный огонь. Тов. Уразаев лично повел своих саперов на штурм моста через канаву. Решительными действиями рота овладела мостом, удержала его, разминировала и пропустила через него без потерь наши танки. В этом бою тов. Уразаев лично уничтожил 3 немцев. За период боев рота тов. Уразаева уничтожила 76 и взяла в плен 237 солдат и офицеров противника. Тов. Уразаев достоин награждения орденом Красного Знамени. Командир 20-го ОШИС ОАН Бат. майор Бородулин».

25 апреля 1945 года был издан фронтовой приказ командующего войсками 43-й армии 3-го Белорусского фронта гвардии генерал-лейтенанта Белобородова. В нем от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество орденом Красного Знамени награждены 17 человек, среди которых мой отец – командир роты Бахтиар Уразаев.

Мой храбрый папа, ему тогда было 24 года.



