Саперы возобновляют работу на местах взрывов в Арыси и Жамбылской области

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил с 28 марта текущего года приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасная страна" и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

"В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва. На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах. В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года.