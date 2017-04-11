Олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Серик Сапиев принял участие в мастер-классе по джиу-джитсу в Астане, передает Kazpravda.kz.
Семинар проводил десятикратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Алешандрэ Пайва, который прибыл в столицу Казахстана по приглашению Республиканской федерации джиу-джитсу.
"Мне удалось воочию убедиться в том, что бразильское джиу-джитсу пользуется в вашей стране большой популярностью. Думаю, что на предстоящем чемпионате мира в ОАЭ казахстанцы смогут проявить себя в полной мере", – сказал Алешандрэ Пайва.
Сапиев в свою очередь заявил, что на занятиях почерпнул для себя немало полезного.
"С удовольствием принял приглашение своих друзей Арманжана Рузахунова и Рустама Абдусаламова посетить мастер-класс известного специалиста из Бразилии, многократного чемпиона мира Алешандрэ Пайва", – отметил Серик Сапиев.
Добавим, что в ходе семинара казахстанские спортсмены прошли аттестацию, по итогам которой из рук Алешандрэ Пайвы получили пояса. Так, коричневого пояса удостоился боец Ельдос Ихсангалиев, известный по выступлениям за национальную сборную Казахстана по дзюдо, в том числе и на Олимпийских Играх.