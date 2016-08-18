​Сапожных дел мастер

Долгое время из-за состояния здоровья он сидел без работы, потому что когда-то перенес сложную операцию. Ему, как инвалиду 3-й группы, врачи вовсе запретили заниматься тяжелым физическим трудом. Но без дела Самат сидеть не любит. Занимался в основном домашним хозяйством – свое подворье имеется, изношенную обувь домочадцев нет-нет да чинил. Приноровился. Соседи тоже стали приносить: у одного на сапожках молния сломалась, у другого подошва отвалилась... Из подручного материала и делал. Обувь после его ремонта была как новенькая – могла прослужить еще не один сезон. Безусловно, все безвозмездно, чисто от души делал, как сосед соседу.

Как-то один из знакомых ему и посоветовал: почему бы не открыть свою ремонтную мастерскую. Бесплатно хорошо, конечно, а заработок, пусть даже минимальный, никогда лишним не будет. Тем более младшая дочь Перизат в 11-м классе учится, и завтра на ее дальнейшее образование также деньги потребуются. Старшая дочь Сулу тоже еще крепко на ноги не встала – колледж только закончила, поэтому ей тоже поддержка необходима. Вот и задумался Самат. Поделился возникшей идеей со второй половиной – Ляйлей. Она сразу же поддержала. Толчком послужили увиденные телевизионные новости о том, что предприимчивым селянам государство оказывает ощутимую поддержку в открытии собственного дела. Он обратился в Центр занятости района, где его подробно проконсультировали по вопросам микрокредитования, ознакомили с основными направлениями «Дорожной карты бизнеса-2020». Более того, в рамках программы Сердалина направили вскоре на обучение основам предпринимательства в учебный центр ТОО «Бизнес Навигатор LTD». В начале июля прошлого года он получил на руки соответствующий сертификат, а в последующем и микрокредит в размере 550 тыс. тенге на открытие собственной мастерской по ремонту и пошиву обуви в родном Кумкудукском сельском округе. Для начала закупил на часть средств необходимые инструмен­ты, материалы, затем одно из небольших помещений своего дома оборудовал под мелкое производство. Должную поддержку во многом оказал начинающему предпринимателю сельский акимат. Так дело и закрутилось.

Когда в поселке узнали, что Самат мастерскую открыл, все село к нему наведалось: пожимали руку, желали успехов в новом деле, благодарили. Мастер тут же получил кучу разных заказов, а вместе с ними пришли и первые доходы. Число клиентов по сей день не убавляется. Зарабатываемых средств вполне хватает на то, чтобы выплачивать ежемесячно льготный кредит в размере 15 тыс. тенге. Во всяком случае за Сердалиным просроченной задолженности по его возврату на сегодняшний день нет. Работа помогла заметно поправить материальное положение, наладить домашний быт.

– В моем деле активно помогают все домочадцы, – говорит Самат. – Бывает, Ляйля, когда едет в город, привозит материал, что у меня уже закончился. Дочь Сулу тут как тут: инструменты подаст или заказы примет у клиентов. То есть моя работа превратилась в настоящий семейный бизнес.

Открыв свое собственное дело, Самат Сердалин сегодня сам дает дельные советы своим односельчанам. Тем, кто без работы оказался, объясняет, что сейчас у каждого есть возможности для самореализации и в этом поможет государство – программа «Дорожная карта занятости-2020». Главное – захотеть и не лениться.

Самат теперь вынашивает планы о расширении производства – арендовать более просторное помещение для своей мастерской.