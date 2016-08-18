​Сапожных дел мастер

Долгое время из-за состояния здоровья он сидел без работы, потому что когда-то перенес сложную операцию. Ему, как инвалиду 3-й группы, врачи вовсе запретили заниматься тяжелым физическим трудом. Но без дела Самат сидеть не любит. Занимался в основном домашним хозяйством – свое подворье имеется, изношенную обувь домочадцев нет-нет да чинил. Приноровился. Соседи тоже стали приносить: у одного на сапожках молния сломалась, у другого подошва отвалилась... Из подручного материала и делал. Обувь после его ремонта была как новенькая – могла прослужить еще не один сезон. Безусловно, все безвозмездно, чисто от души делал, как сосед соседу.
Как-то один из знакомых ему и посоветовал: почему бы не открыть свою ремонтную мастерскую. Бесплатно хорошо, конечно, а заработок, пусть даже минимальный, никогда лишним не будет. Тем более младшая дочь Перизат в 11-м классе учится, и завтра на ее дальнейшее образование также деньги потребуются. Старшая дочь Сулу тоже еще крепко на ноги не встала – колледж только закончила, поэтому ей тоже поддержка необходима. Вот и задумался Самат. Поделился возникшей идеей со второй половиной – Ляйлей. Она сразу же поддержала. Толчком послужили увиденные телевизионные новости о том, что предприимчивым селянам государство оказывает ощутимую поддержку в открытии собственного дела. Он обратился в Центр занятости района, где его подробно проконсультировали по вопросам микрокредитования, ознакомили с основными направлениями «Дорожной карты бизнеса-2020». Более того, в рамках программы Сердалина направили вскоре на обучение основам предпринимательства в учебный центр ТОО «Бизнес Навигатор LTD». В начале июля прошлого года он получил на руки соответствующий сертификат, а в последующем и микрокредит в размере 550 тыс. тенге на открытие собственной мастерской по ремонту и пошиву обуви в родном Кумкудукском сельском округе. Для начала закупил на часть средств необходимые инструменты, материалы, затем одно из небольших помещений своего дома оборудовал под мелкое производство. Должную поддержку во многом оказал начинающему предпринимателю сельский акимат. Так дело и закрутилось.
Когда в поселке узнали, что Самат мастерскую открыл, все село к нему наведалось: пожимали руку, желали успехов в новом деле, благодарили. Мастер тут же получил кучу разных заказов, а вместе с ними пришли и первые доходы. Число клиентов по сей день не убавляется. Зарабатываемых средств вполне хватает на то, чтобы выплачивать ежемесячно льготный кредит в размере 15 тыс. тенге. Во всяком случае за Сердалиным просроченной задолженности по его возврату на сегодняшний день нет. Работа помогла заметно поправить материальное положение, наладить домашний быт.
– В моем деле активно помогают все домочадцы, – говорит Самат. – Бывает, Ляйля, когда едет в город, привозит материал, что у меня уже закончился. Дочь Сулу тут как тут: инструменты подаст или заказы примет у клиентов. То есть моя работа превратилась в настоящий семейный бизнес.
Открыв свое собственное дело, Самат Сердалин сегодня сам дает дельные советы своим односельчанам. Тем, кто без работы оказался, объясняет, что сейчас у каждого есть возможности для самореализации и в этом поможет государство – программа «Дорожная карта занятости-2020». Главное – захотеть и не лениться.
Самат теперь вынашивает планы о расширении производства – арендовать более просторное помещение для своей мастерской.