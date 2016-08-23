«Сарбаз» заступил на охрану границы

Военно-морской флаг, реющий на мачте, символизирует государственную принадлежность и неприкосновенность корабля. Ракетно-артиллерийский корабль «Сарбаз» водоизмещением 250 тонн построен отечественными кораблестроителями на Уральском заводе. Судно, с этого дня приступившее к охране казахстанской акватории Каспия, превосходит предшественников в оснащении боевым вооружением.– Сегодня знаменательный день в истории морского подразделения Пограничной службы. Поднят флаг на пограничном корабле «Сарбаз», который станет надежной боевой единицей на западных рубежах нашей Родины. Здесь, на Каспии сосредоточены экономические интересы государства. Поэтому Президентом Республики Казахстан уделяется особое внимание развитию региона, а также его защите и безопасности, – отметил Владимир Жумаканов.Пятый по счету корабль 2-го ранга предназначен для обнаружения подводных диверсионных угроз и оснащен гидроакустической станцией. 40-метровое военное судно оснащено современным радиотехническим вооружением и артиллерийской пушкой, которая может ликвидировать объект на расстоянии 5 тыс. м. Также улучшены технические и маневренные характеристики, бытовые условия проживания экипажа, а благодаря автономной опреснительной сис­теме корабль может находиться в открытом море до 10 суток.– Для меня честь служить на таком корабле. Судно успешно прошло все заводские и ходовые испытания и показало себя с хорошей стороны. Обязуемся с гордостью нести военно-морское знамя нашей службы на просторах Каспийского моря, – заверил капитан пограничного корабля «Сарбаз» Рустам Исмаилов.