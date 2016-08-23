«Сарбаз» заступил на охрану границы

Ольга БЕРЕЖНОВА
Военно-морской флаг, реющий на мачте, символизирует государственную принадлежность и неприкосновенность корабля. Ракетно-артиллерийский корабль «Сарбаз» водоизмещением 250 тонн построен отечественными кораблестроителями на Уральском заводе. Судно, с этого дня приступившее к охране казахстанской акватории Каспия, превосходит предшественников в оснащении боевым вооружением.
– Сегодня знаменательный день в истории морского подразделения Пограничной службы. Поднят флаг на пограничном корабле «Сарбаз», который станет надежной боевой единицей на западных рубежах нашей Родины. Здесь, на Каспии сосредоточены экономические интересы государства. Поэтому Президентом Республики Казахстан уделяется особое внимание развитию региона, а также его защите и безопасности, – отметил Владимир Жумаканов.

57bbb66c44b781471919724.jpeg

Пятый по счету корабль 2-го ранга предназначен для обнаружения подводных диверсионных угроз и оснащен гидроакустической станцией. 40-метровое военное судно оснащено современным радиотехническим вооружением и артиллерийской пушкой, которая может ликвидировать объект на расстоянии 5 тыс. м. Также улучшены технические и маневренные характеристики, бытовые условия проживания экипажа, а благодаря автономной опреснительной сис­теме корабль может находиться в открытом море до 10 суток.

57bbb67501a801471919733.jpeg

– Для меня честь служить на таком корабле. Судно успешно прошло все заводские и ходовые испытания и показало себя с хорошей стороны. Обязуемся с гордостью нести военно-морское знамя нашей службы на просторах Каспийского моря, – заверил капитан пограничного корабля «Сарбаз» Рустам Исмаилов.

57bbb67d4f2861471919741.jpeg

Популярное

Все
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Мангистау в цвету
Пилотов дронов готовят в Караганде
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Назначен новый руководитель администрации Президента
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Протяните руку помощи
Полеты над Бурабаем
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
В забое станет безопасней
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Новые подходы в обучении
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Нотр-Дам в... Шымкенте
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Задача – возвращение в элиту

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]