Саркофаг в своем огороде обнаружил житель Семея

Житель Семея Бауыржан Базылбеков, раскопавший в своем огороде саркофаг, не знает, что с ним делать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как сообщается, он наткнулся на него еще осенью прошлого года. Столичные археологи тогда осмотрели необычный камень с узорами и попросили владельца дома законсервировать уникальную находку до весны. Однако специалисты к нему так и не пришли. Не дождавшись их, он продолжил раскопки.
Камень поражает своими размерами и имеет в центре углубление, отмечается в информации.
Под ним, скорее всего, находится древнее захоронение, уверен Бауыржан.
"Через месяц от него уже ничего не останется. Сказали: консервацию сделайте, я сделал, а их так и нет. Сейчас жду. Сказали, надо копать саркофаг, вытащить его и дальше копать", – рассказал он.