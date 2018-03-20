В мире
Саркози и его помощник дают показания по поводу финансирования предвыборной кампании
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан во вторник полицией и допрашивается в рамках дела о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает Tass.ru со ссылкой на агентство France-Presse.

По его данным, на допрос также вызван один из ближайших помощников Саркози – Брис Ортефе, занимавший во времена его президентства ряд министерских постов.

Допрос обоих политиков проходит в здании юридической полиции города Нантера (западнее Парижа). Согласно французским законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему либо должны предъявить обвинения, либо же выпустят без предъявления обвинений.

Саркози уже ранее задерживали на продолжительный срок для дачи показаний по подозрению о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Лилиан Беттанкур, владелицей корпорации L'Oreal. По данному делу подозрения с него были в дальнейшем сняты.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, который утверждает, что передал представителям Саркози "несколько чемоданчиков с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речь идет не менее чем о €5 млн.

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