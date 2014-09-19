Саркози заявил о возвращении в политику

Николя Саркози. Фото: Kenzo Tribouillard/AFP
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Лента.ру
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"Я долго думал и принял решение предложить французам новый политический выбор... Я являюсь кандидатом на пост главы моей политической семьи", –
написал он, подразумевая консервативную партию UMP.
В качестве лидера партии Саркози сможет претендовать на пост главы государства. В 2012 году, потерпев поражение на президентских выборах,
бывший лидер Пятой республики заявил о своем желании уйти из политики.
Однако позже не раз давал понять, что собирается баллотироваться в
президенты в 2017.
На пост главы государства претендуют также 2 бывших премьер–министра: глава правительства в кабинете Жака Ширака – Ален Жюппе и премьер в
кабинете самого Саркози – Франсуа Фийон.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.