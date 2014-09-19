Саркози заявил о возвращении в политику

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Николя Саркози. Фото: Kenzo Tribouillard/AFP
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Лента.ру.

"Я долго думал и принял решение предложить французам новый политический выбор... Я являюсь кандидатом на пост главы моей политической семьи", – написал он, подразумевая консервативную партию UMP.

В качестве лидера партии Саркози сможет претендовать на пост главы государства. В 2012 году, потерпев поражение на президентских выборах, бывший лидер Пятой республики заявил о своем желании уйти из политики. Однако позже не раз давал понять, что собирается баллотироваться в президенты в 2017.

На пост главы государства претендуют также 2 бывших премьер–министра: глава правительства в кабинете Жака Ширака – Ален Жюппе и премьер в кабинете самого Саркози – Франсуа Фийон.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

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