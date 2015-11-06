​«Сарыарка»: голубое топливо для столицы

В ходе официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Великобританию состоялось заседание Казахстанско-Британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между АО «КазТрансГаз» и Independent Power Corporation (IPC) PLC.

В церемонии подписания документа приняли участие генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев и президент IPC PLC Питер Эрл. Меморандум предусматривает строительство четырех газотурбинных электрических станций в Астане, Караганде, Темиртау и Жезказгане с номинальной мощностью 400 МВт каждая.

В свою очередь АО «КазТрансГаз» за счет привлекаемых инвестиционных средств Independent Power Corporation PLC построит магистральный газопровод «Сарыарка» от магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент до Астаны и обеспечит транспортировку и поставку газа для газотурбинных электростанций. Планируемая сумма инвестиций – 3 млрд 100 млн долларов. При этом все строительно-монтажные работы во время реализации проекта будут выполняться только казахстанскими компаниями.

Газотурбинные электростанции, строительство которых профинансируют британские партнеры, будут возведены вдоль планируемого магистрального газопровода «Сарыарка», предназначенного для газификации Астаны, а также северного и центрального регионов республики.

Как отметил вчера на пресс-конференции генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, работа по проектированию и строительству магистрального газопровода «Сарыарка» для газификации столицы, северного и центрального Казахстана исполняется по поручению Главы государства.

– Привлечение крупного инвестора стало возможным благодаря личному участию и авторитету Президента нашей страны. Ведь в условиях, когда мировая экономика испытывает сложности, инвесторы приходят только в стабильные страны, – отметил генеральный директор.

Пропускная способность магистрального газопровода «Сарыарка» от КС «Караозек» магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент до Астаны – 10 млрд куб. м. Следующим этапом будет проведение газопровода от столицы в Кокшетау, Петропавловск и Костанай. «КазТрансГаз» обеспечит транспортировку и поставку газа для газотурбинных электростанций в объеме около 2,1 млрд куб. м газа, оставшиеся объемы голубого топлива будут поступать на предприятия и населению. И чем больше потребителей, тем ниже будет тариф на топливо.

На снижение тарифной нагрузки нацелена и новая стратегия компании, согласно которой планируется использовать газопроводы, находящиеся сейчас на консервации. При повторном их использовании существенно снизится себестоимость строительства газопровода, а в дальнейшем будут установлены комфортные цены и тарифы на газ для потребителей. Как показывают расчеты, повторное использование рабочих газопроводов позволит сэкономить около 500 млн долларов. Как уточнил руководитель «КазТрансГаз», в настоящее время к проведению экспертизы трубопровода привлекаются известные западные компании, поскольку вопросы обеспечения безопасности для компании – в числе приоритетных.

Руководитель компании рассказал, что рассматривались различные варианты и проекты газификации. Один из них предусматривал строительство газопровода в Астану со стороны Костаная. Но поскольку там нет отечественного газа, маршрут был пересмотрен.

– При поддержке Главы государства в нашей стране строится газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент. Благодаря этому проекту полностью обеспечивается энергетическая безопасность Казахстана в целом. Отпадает необходимость в покупке импортного газа для нужд южного региона. Также немаловажным фактором является то, что магистральный газопровод соединяет воедино всю газотранспортную систему в Республике Казахстан. В ноябре текущего года вводится в эксплуатацию линейная часть на участке Бейнеу – Бозой (311 км) и по нему начинается транспортировка газа, – сообщил Кайрат Шарипбаев. – Поэтому появилась возможность поставлять казахстанский газ с западных регионов на юг, а также через компрессорную станцию «Караозек» в Кызылординской области на север Казахстана. В итоге были выбраны наиболее оптимальные схема и маршрут газопровода.

Новый маршрут представляется более целесообразным и в плане обеспеченности ресурсами: газ с западных регионов может поставляться и с месторождений Карачаганак, Кашаган, и компаниями ТШО, CNPC Актобемунайгаз, и многими небольшими газодобывающими предприятиями. При этом не будет необходимости в поставках импортного голубого топлива.

Немаловажен тот факт, что при проведении газопровода почти вся составляющая – 90% – будет казахстанского содержания. В ходе реализации проекта выполнение строительно-монтажных работ планируется с участием только отечественных компаний.

Ожидается, что проект газификации Астаны, северного и центрального Казахстана обеспечит потребителей экономичной и удобной системой отопления, увеличит выработку электроэнергии. Наряду с этим использование природного газа положительно повлияет на экологическую ситуацию в регионе.