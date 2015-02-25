"Сарыарка" повела в серии плей-офф ВХЛ со счетом 2:0

Спорт
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Карагандинская "Сарыарка" одержала вторую победу над челябинским "Челметом" в матче первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Караганде, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе победителей голы забивали Егор Шастин (15-я минута), Сергей Елизаров (32-я), Константин Савенков (42-я), Евгений Рымарев (51-я) и Олег Ломако (53-я).

Таким образом, "Сарыарка" повела в серии до четырех побед 2-0.

Следующий матч между командами пройдет 28 февраля в Челябинске.


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