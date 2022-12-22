«Сарыарка» продолжает лидировать

Карагандинская «Сарыарка» продолжает крушить своих соперников, одержав в этом сезоне уже 30 побед и потерпев всего лишь два поражения. В очередном туре «беркуты» выступали в Кокшетау, где скрестили клюшки с местным «Арланом». В первом поединке гостевая команда выиграла у акмолинских «волков» со счетом 4:2, а во втором победила – 3:2.

Неплохо в этом году выступает и новичок лиги – ташкентский «Хумо», который в турнирной таблице располагается на третьем месте. Узбекистанцы в этот раз побывали с визитом в Петропавловске, где дважды обыграли представляющий Северо-Казах­станскую область «Кулагер» со счетом 2:0 и 3:2.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: в Атырау «Бейбарыс» вначале вырвал победу у гостившего у него усть-каменогорского «Торпедо» со счетом 6:4, а во втором поединке уступил – 2:4, а вот «Актобе» на своей площадке в первом матче смог победить приехавший к нему столичный «Номад» по итогам овертайма со счетом 3:2, а потом был сильнее и в основное время – 2:0.