"Сарыарка" разгромила красноярский "Сокол" в матче ВХЛ

Фото с сайта ХК "Сарыарка"
В Караганде прошел матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, в котором
ХК "Сарырака" принимал "Сокол" из Красноярска, передает Vesti.kz
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Встреча завершилась разгромной победой хозяев, которые позволили соперникам забросить лишь одну шайбу в ворота Владимира Ковача.
Илья Антоновский открыл счет на 14-й минуте, на 20-й Александр Зубрицкий отправил гостям гол "в раздевалку". К середине третьего периода увеличил отрыв команды Егор Шастин. Все эти шайбы были заброшены при игре в равных составах. А на 45-й Кирилл Тамбиев реализовал большинство и зажег за воротами соперника красную лампочку в четвертый раз. На 53-й минуте, снова в равенстве, 5:0 сделал Анатолий Раенко. Но вот "сухарь" своему вратарю карагандинцы не подарили - пропустили от Максима Коробова на 57-й минуте. Итоговый счет - 5:1. Отметим, что хоккеисты "Сарыарки" практически вдвое перебросали соперника - 41 против 21-го.
Напомним, "Сарыарка" лидирует в турнирной таблице ВХЛ.