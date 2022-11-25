«Сарыарка» сохраняет лидерство

В Астане казахстанский «Барыс» в рамках международной Континентальной хоккейной лиги принимал казанский «Ак Барс» и уступил со счетом 1:2. У россиян результативными атаками отметились Дмитрий Воронков (3-я минута) и Вячеслав Войнов (45-я), единственную шайбу у нас на 25-й минуте забросил Алихан Асетов.

В чемпионате Казахстана безоговорочным лидером продолжает оставаться карагандинская «Сарыарка», набравшая после 22 матчей уже 43 очка и забросившая в ворота соперников целых 103 шайбы. У «беркутов» в этом туре был небольшой перерыв, а потому мы посмотрим на результаты других команд, участвующих в нашем первенстве.

Итак, в последнем туре кокшетауский «Арлан» дома принимал павлодарский «Иртыш» и добился двух побед с одинаковым счетом 5:1. В это же время в столице «Номад» встречался с петропавловским «Кулагером» и, уступив в первой встрече по буллитам с итоговым счетом 2:3, во второй взял реванш, победив также по буллитам, но уже со счетом 2:1. В Ташкенте «Хумо» экзаменовал «Снежных барсов» из Астаны и дважды добился успеха, выиграв со счетом 2:0 и 5:0. И наконец, «Алматы» принимал на своей площадке усть-каменогорской «Торпедо» и, победив в первой встрече по буллитам с итоговым счетом 4:3, во второй выиграл уже в основное время – 2:1.