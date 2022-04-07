В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой продолжаются полуфинальные поединки, а Континентальная хоккейная лига утвердила состав участников на сезон 2022–2023 годов.

Совсем немного времени осталось до выявления лучшего хоккейного клуба страны. Сейчас четыре команды борются в полуфиналах, две лучшие пройдут в финал, где и разыграют звание чемпио­нов.

Карагандинская «Сарыарка» противостоит столичному «Номаду», усиленному несколькими игроками «Барыса», и делает это вполне успешно. В первом поединке «беркуты», выступавшие на своей арене, обыграли «кочевников» в овертайме с итоговым счетом 2:3, но во второй домашней игре уступили гостям со счетом 3:4. Следую­щие два поединка прошли уже в Нур-Султане, и здесь карагандинцы дважды обыг­рали дружину из главного города страны с одинаковым счетом 4:2, 4:2. Вчера вечером команды провели уже пятую встречу в серии в Караганде. В случае успеха хозяева площадки имели возможность пробиться в финал, так как на этой стадии команды играют до четырех чистых побед одной из сторон.

Более упорные битвы идут во второй паре, где встречаются атырауский «Бейбарс» и кокшетауский «Арлан». Первые две встречи прошли на площадке арлановцев, причем не в их родном городе в ледовом дворце «Бурабай» (где идет подготовка к ремонту), а в Петропавловске, на ледовой арене им. Александра Винокурова (которую клуб из Акмолинской области теперь вынужден арендовать).

Первый поединок «Арлан» проиграл со счетом 0:3, но потом смог взять реванш – 4:2. Далее игры переместились в Атырау, где «Бейбарс» вначале победил со счетом 5:2, но потом уступил – 3:4. Счет в серии между командами стал 2:2. Теперь соперникам предстоит провести между собой еще как минимум два поединка, а может, и все три, чтобы выявить сильнейшего в паре.

Теперь перейдем к событиям международным, в частности – к Континентальной хоккейной лиге, где Казах-стан представляет столичный «Барыс». Во вторник президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне международной лиги примут участие 22 клуба, за исключением вышедших из проекта (в связи с военными действиями в Украине) финского «Йокерита» и латвийского «Динамо». Таким образом, в состав участников сезона-2022⁄23 вошли: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Моск­ва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Локомотив» (Яро-славль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), ХК «Сочи» (Сочи) и ЦСКА (Москва).