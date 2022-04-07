Статьи
«Сарыарка» в шаге от финала
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

В чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой продолжаются полуфинальные поединки, а Континентальная хоккейная лига утвердила состав участников на сезон 2022–2023 годов.

Совсем немного времени осталось до выявления лучшего хоккейного клуба страны. Сейчас четыре команды борются в полуфиналах, две лучшие пройдут в финал, где и разыграют звание чемпио­нов.

Карагандинская «Сарыарка» противостоит столичному «Номаду», усиленному несколькими игроками «Барыса», и делает это вполне успешно. В первом поединке «беркуты», выступавшие на своей арене, обыграли «кочевников» в овертайме с итоговым счетом 2:3, но во второй домашней игре уступили гостям со счетом 3:4. Следую­щие два поединка прошли уже в Нур-Султане, и здесь карагандинцы дважды обыг­рали дружину из главного города страны с одинаковым счетом 4:2, 4:2. Вчера вечером команды провели уже пятую встречу в серии в Караганде. В случае успеха хозяева площадки имели возможность пробиться в финал, так как на этой стадии команды играют до четырех чистых побед одной из сторон.

Более упорные битвы идут во второй паре, где встречаются атырауский «Бейбарс» и кокшетауский «Арлан». Первые две встречи прошли на площадке арлановцев, причем не в их родном городе в ледовом дворце «Бурабай» (где идет подготовка к ремонту), а в Петропавловске, на ледовой арене им. Александра Винокурова (которую клуб из Акмолинской области теперь вынужден арендовать).

Первый поединок «Арлан» проиграл со счетом 0:3, но потом смог взять реванш – 4:2. Далее игры переместились в Атырау, где «Бейбарс» вначале победил со счетом 5:2, но потом уступил – 3:4. Счет в серии между командами стал 2:2. Теперь соперникам предстоит провести между собой еще как минимум два поединка, а может, и все три, чтобы выявить сильнейшего в паре.

Теперь перейдем к событиям международным, в частности – к Континентальной хоккейной лиге, где Казах-стан представляет столичный «Барыс». Во вторник президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне международной лиги примут участие 22 клуба, за исключением вышедших из проекта (в связи с военными действиями в Украине) финского «Йокерита» и латвийского «Динамо». Таким образом, в состав участников сезона-2022⁄23 вошли: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Моск­ва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Локомотив» (Яро-славль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), ХК «Сочи» (Сочи) и ЦСКА (Москва).

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Статьи
​​​​​​​Дефектная смета
Статьи
Первая волна прошла
Статьи
​​​​​​​А еще нужен бассейн
Статьи
Время помогать
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021