Университет планирует проводить регулярные занятия и экскурсии для учащихся 1–11 алматинских школ классов, постепенно знакомя их с геологией, научными исследованиями и современными технологиями. Первое мероприятие прошло в Геолого-минералогическом музее Института геологических наук имени К. И. Сатпаева.

Проект «Уроки в музее Сатпаева» разрабатывается при участии Национальной инженерной академии РК, Satbayev University и Института геологических наук имени К. И. Сатпаева. Его цель – пробудить у молодежи интерес к геологии поддерживать его на протяжении всего школьного обучения, помогая детям осознанно выбирать будущую профессию.

Для школьников разработаны четыре программы с учётом возраста. Ученики 1–4 классов будут знакомиться с минералами, кристаллами и окаменелостями. В 5–6 классах дети начнут изучать природные богатства Казахстана. Программы для 7–9 классов предусматривают знакомство с геологическими процессами, свойствами минералов и историей освоения недр. Старшеклассникам расскажут о современных методах геологических исследований, инженерных технологиях и профессиях, востребованных в горно-геологической отрасли.

Основной площадкой проекта станет Геолого-минералогический музей, созданный по инициативе академика Каныша Сатпаева в 1940–1942 годах. Его коллекция насчитывает более 55 тысяч образцов минералов, горных пород, руд и палеонтологических находок. В октябре 2026 года здесь завершилась модернизация экспозиций и помещений.

Первыми участниками проекта стали третьеклассники школы-гимназии №123 имени Ходжи Ахмеда Ясави. Экскурсию организовал Офис профессиональной ориентации и приёма студентов Satbayev University. Особое впечатление на детей произвёл зуб древней акулы, обитавшей на Земле миллионы лет назад. Школьники рассматривали разноцветные минералы, кристаллы и окаменелости, задавали вопросы о происхождении горных пород и узнавали, где применяются полезные ископаемые.

Экскурсию провёл кандидат геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии минеральных ресурсов Акылбек Жунисов. Он рассказал детям о работе геологов, истории Земли и научных открытиях Каныша Сатпаева.

«Сегодня многое узнали и наши ученики, и мы, учителя. Самое главное – дети теперь понимают, кто такой геолог и насколько важна его работа. Мы много лет живём в Алматы, но в этом удивительном музее побывали впервые», – сказала классный руководитель Жанагуль Мусаева.

На память об экскурсии дети получили подарки и стикеры с надписью «Я – геолог!». В дальнейшем университет намерен расширять участие школ Алматы в проекте. Для этого совместно с городским Управлением образования предлагается разработать график регулярных посещений музея на протяжении учебного года. К проведению занятий планируется привлекать учёных, преподавателей, студентов и молодых исследователей Satbayev University.

Проект рассчитан на многолетнюю работу со школьниками. Последовательное знакомство с геологией – от первых экскурсий до изучения современных методов исследования недр – поможет детям развивать интерес к естественным наукам и подготовиться к выбору инженерных и геологических специальностей.